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Происшествия
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сегодня, 09:28
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Дело о наезде автобуса на женщину и ребенка дошло до суда
В совершении ДТП обвиняется водитель автобуса. По данным следствия, он нарушил скоростной режим.
Речь идёт о ДТП, которое произошло в Липецке днём 2 июня этого года возле железнодорожного вокзала.
«На регулируемом светофором перекрестке улиц Гагарина и Терешковой водитель автобуса сбил двух пешеходов: 39-летнюю женщину и 10-летнего мальчика, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Здоровью пострадавших был причинён тяжкий вред. Причиной ДТП стало нарушение установленного скоростного режима», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
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