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21 минуту назад

Плата за вход самая высокая, результаты – самые удручающие

В хоккейном клубе отлично воюют со всеми кругом, а вот на площадке - не выходит.

Грустный юбилей отпраздновали липецкие хоккеисты: 25-е поражение с начала сезона. В 25-ти матчах… Сегодня по некогда славной команде прямо на её площадке протоптался пензенский «Дизелист» - 6:0.

Описать игру опять можно единственной фразой: в одни ворота. В каждом периоде гости стабильно забрасывали липчанам по две шайбы. В итоге отличились Никита Авраменко (дважды), Валерий Чернов, Тимофей Филиппов, Дмитрий Звёздочкин и Константин Головинов.

А что «Липецк»? На что вообще могла надеяться команда, когда за первый период нанесла лишь пять бросков в створ ворот гостей, а во втором и вовсе… три. Фарм-клуб выступающего в ВХЛ «Дизеля» в эти отрезки тревожил вратаря Кирилла Акатова соответственно 12 и 16 раз. Лишь в третьем периоде «Липецк» по броскам превзошёл соперников – 11–10, но и поезд уже ушёл и «Дизелист» играл вполконька. И ведь наши обидчики – отнюдь не гранды НМХЛ, они приехали в Липецк в ранге скромной 7-й команды Восточной конференции…

Зрителей в «Звездный» по официальным данным пришло 532 человека – молоко ли им выдавать за вредность, медали за преданность хоккею или заподозрить в мазохизме? К слову, демонстрируя рекордно низкие результаты, МХК «Липецк» берёт с болельщиков самую высокую в липецких игровых спорта плату за билет – по 200 рублей.

В клубе, похоже, настроены вести войну со всеми: и с последними болельщиками, и с местными воспитанниками, отлучёнными от команды, и с журналистами, которым впервые в XXI даже не выдали аккредитации. Журналисты GOROD48 были готовы приходить и по билету, но нам объяснили, что снимать разрешат только со зрительской трибуны, а самые выгодные точки для съемки, которые мы использовали ещё в бытность команды в Суперлиге, «только для своих». Воевать со всеми кругом у них отлично выходит. Выглядеть конкурентоспособно на площадке – нет.

Завтра повторный матч.
Хоккей
МХК «Липецк»
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