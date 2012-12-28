Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Общество
819
сегодня, 20:25
2
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Сегодня, 13 января, на стоянке умер водитель пассажирского автобуса, суд потребовал демонтировать кондиционер со стены дома, и в Нижнем парке все же начали убирать морские контейнеры.
«Земля пухом —347 один из немногих маршрутов, к которому нет и не было никаких нареканий. Нормальные водители, и очень часто ездят. И слава Богу, что это не случилось во время движения», — написал Ирбис.
«Между прочим, он не доработал до пенсии, пенсионный возраст-то повысили, так что кадровый кризис не причем, ему так и так надо было работать не менее 5 лет», — добавила Анна.
«Сегодня в половине седьмого утра на Быхановом саду садился в 324 — й, ещë подумал, водитель какой пожилой, лет 70 не меньше. Вдруг, думаю, ему плохо станет, например на Сокольском мосту. Пора вводить возрастные ограничения для водителей, работающих в пассажирских перевозках», — предложил Сантильяна.
«Платить надо зарплату 200тысяч, тогда молодежь пойдёт работать на автобус», — считает гость.
«Тут «умники» пишут: «платить не 100 тр, а 200 тр и тогда молодёжь пойдёт». Сразу видно, что пишут молодые, не дочитав до конца статью. Так молодые, если и идут с определенной категорией, вот только с вождением у молодых проблема! В Советские времена на такие ТС водителей брали со стажем не менее 5-ти лет», — ответил Эээ.
«Эээ, полно отличных водителей со стажем, только они лучше места находят, за сто в цеху сидят, а не на наших дорогах нервы трепят по 12-14 часов с 5 утра до часу ночи, и ничто не мешает учить хороших водителей, а зарплата — лучшая мотивация», — вступил в дискуссию Гоша.
«А вы сами пробовали найти, чтоб сотку получать и чтоб в цеху попу греть? Если есть адресок подскажите водиле со стажем 40 лет и со всеми категориями, может в сказке и есть такое, только я, чтоб сотку получить в «Курином царстве» 12 рейсов в месяц сделать в Москву или Брянск должен, это считай через день», — тут же ответил ему Читатель.
И еще одно происшествие случилось сегодня, на этот раз с автобусом маршрута № 315. Он загорелся у остановки «Улица Юных Натуралистов». Предварительная причина — в автобусе задымились колодки.
Во время возгорания в автобусе было около 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. Огонь затупили огнетушителями. На место выезжали два пожарных расчета.
«Хорошо, что хорошо кончается. А так транспорт выглядит, будто по полям, а не по городу ездим. У нас же всё делается с одного бока. Посыпают песком во время осадков, а убирать эту жижу до лета не будут. Вот и таскаем на ногах, развозим на колесах эту грязь. Машины и автобусы грязные по крышу. Пешие люди по колено в грязи. Хорошо, что хоть иногда подмораживает», — заметил Ну, ну.
В Липецке создан прецедент: суд предписал снять кондиционер со стены многоэтажки.
В Октябрьский районный суд обратилась ГУК «Стахановская», действующая в интересах жительницы дома № 10 по бульвару Есенина, которая жаловалась на соседку этажом ниже — Людмилу Анохину. Блокадница Ленинграда без соответствующего разрешения установила кондиционер. Из-за него, как уверяли истцы, мокла стена соседской квартиры.
Суд иск удовлетворил, хотя ответчики намерены его оспорить, они уверены, что все случилось из-за конфликта между соседями.
— Если по решению суда спорный кондиционер снимут, то появится прецедент. Управляющие компании начнут ссылаться на него и ходить по судам, добиваясь демонтажа кондиционеров у собственников квартир, которые им чем-то насолили, — считает адвокат ответчицы.
Стоит добавить, что это не единственный кондиционер, висящий на доме № 10, да и на других зданиях в Липецке. Новость зацепила читателей.
«Вот прикопались к бабушке! Да весь город в кондеях на стенах, все тогда пусть убирают, и из офисов своих тоже! Это хорошо, что внучка грамотная, а так бы бабушка не смогла отбиться от укашки», — считает Жизнь.
«Крупные управляшки, так или иначе, провластны, поэтому при желании, можно обязать весь город поснимать тарелки и вентиляцию», — уверен санитар.
«Так это и до пластиковых окон скоро начнут доставать, по проекту же ведь деревянные должны», — заметил гость.
«Отлично! Кондей соседа сверху долбит по козырьку, сосед ничего не делает. Теперь снимет вообще», — порадовался Липчанин.
«Бабуля про тот кондей и знать небось не знает, он ей ни к чему, она в силу возраста мерзнет. Внучка с соседкой закусилась. Договариваться надо уметь. И криворукие установщики, скорее всего, насверлили дыр как получилось. Никто слова против не скажет, если кондиционер никому не мешает. Иначе суды завалились бы этими исками», — высказала свою версию Катенька.
В Нижнем парке начали разбирать арт-центр из морских контейнеров, который большую часть своего существования стоял закрытым. Делает это собственник, с которым наконец-то удалось договориться, несмотря на судебную тяжбу.
На месте контейнеров предполагается сделать детскую площадку. Комментаторы GOROD48 тут же написали свои предложения по поводу того, чем занять освободившуюся территорию.
«Почему детские площадки устанавливают на самом солнцепеке? Там же летом невозможно будет находиться, ни деревьев, ни строений, от которых будет тень, ни навесов. В Верхнем парке такая же история», — написал 12345.
«На этом месте нужна сцена со скамейками как раньше было. И концерты хорошие были, и зрители довольные были», — предложил Гость.
«Со дня основания парка на месте жутких контейнеров стояла сцена. Как приятно было здесь смотреть выступления различных коллективов. Убрать эту сцену мог только человек, которому безразлична история своей земли. Верните нам сцену!» — потребовала Лилия.
«Была прекрасная сцена, где всем хватало мест. Все сидели и слушали концерты. А теперь что? 10 скамеек, а остальные стоят. Очень тяжело два часа стоять и слушать концерт. Ни разу так и не пришла. Потому что скамейки всегда заняты», — добавила Ель Сибирская.
«Наконец! В городе ни одной хорошей игровой площадки для детей, как это есть в соседних регионах и в парках Москвы, в Верхнем парке жалкое подобие обычной дворовой площадки, в Быхановом саду и Парке Победы вообще ничего нет для малышей, ни нормальных качелей, все без спинок стали делать, или качели-скамейки! И во дворах не площадки, а непонятно что», — порадовался Житель.
И еще про одну стройку. Реставраторы из Подмосковья не уложились в сроки восстановления мемориального комплекса на площади Героев. Сдать объект они должны были еще 15 декабря 2024 года. Теперь планируют закончить работы к 20 января 2025 года.
В любом случае к нарушившему сроки исполнения муниципального подрядчика исполнителю работ в мэрии применят штрафные санкции.
Торопитесь насладиться. В Липецке немного похолодало. Не то чтобы морозы трещат, но погода хоть как-то напоминает зимнюю. По прогнозам синоптиков, завтра в городе температура будет колебаться от -1 до -3 градусов.
Из-за небывалой для этого времени года «жары» липчане начали зимний грибной сезон. В сети они хвастаются результатами тихой охоты.
И обратите внимание, спасатели предупредили, что на лед выходить опасно, его толщина всего 5,5 сантиметров, это почти в два раза меньше безопасного льда.
1
0
0
2
0
Комментарии (2)