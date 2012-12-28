Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке

Сегодня, 13 января, на стоянке умер водитель пассажирского автобуса, суд потребовал демонтировать кондиционер со стены дома, и в Нижнем парке все же начали убирать морские контейнеры.