На проспекте Победы тушили автобус

Никто не пострадал.

На проспекте Победы в Липецке у остановки «Улица Юных Натуралистов» тушили автобус 315-го маршрута. Как рассказал GOROD48 водитель автобуса, при подъезде к остановке произошло возгорание в районе заднего колеса. Предварительно, в автобусе задымились колодки.В автобусе было около 20 пассажиров, никто из них не пострадал. Возгорание успешно ликвидировали при помощи огнетушителей. Но на место выезжали и сотрудники МЧС. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, автобус тушили два пожарных отделения — в общей сложности шесть человек.Сейчас водитель автобуса продолжает ждать техпомощь.