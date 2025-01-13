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Происшествия
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сегодня, 15:45
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На проспекте Победы тушили автобус
Никто не пострадал.
В автобусе было около 20 пассажиров, никто из них не пострадал. Возгорание успешно ликвидировали при помощи огнетушителей. Но на место выезжали и сотрудники МЧС. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, автобус тушили два пожарных отделения — в общей сложности шесть человек.
Сейчас водитель автобуса продолжает ждать техпомощь.
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