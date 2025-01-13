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1258
сегодня, 15:45
4

На проспекте Победы тушили автобус

Никто не пострадал.

На проспекте Победы в Липецке у остановки «Улица Юных Натуралистов» тушили автобус 315-го маршрута. Как рассказал GOROD48 водитель автобуса, при подъезде к остановке произошло возгорание в районе заднего колеса. Предварительно, в автобусе задымились колодки.

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В автобусе было около 20 пассажиров, никто из них не пострадал. Возгорание успешно ликвидировали при помощи огнетушителей. Но на место выезжали и сотрудники МЧС. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, автобус тушили два пожарных отделения — в общей сложности шесть человек. 

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Сейчас водитель автобуса продолжает ждать техпомощь.
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Комментарии (4)

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Алина
37 минут назад
315 мой любимый мвршрут, очень часто ездит. Но и большие сожаления что уже после 21 часа рейсов нет.
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санитар
57 минут назад
Петербург весь сгорел от этих МАЗов, пора бы снять их с эксплуатации?
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Металлолом
сегодня, 16:20
рулит
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Ну, Ну..
сегодня, 16:03
Хорошо, что хорошо кончается. А так, транспорт выглядит будто по полям, а не по городу ездим. У нас же всё делается с одного бока. Посыпают песком во время осадков. а убирать эту жижу до лета не будут. Вот и таскаем на ногах, развозим на колесах эту грязь. Машины и автобусы грязные по крышу. Пешие люди по колено в грязи. Хорошо, что хоть иногда подмораживает
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