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Общество
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сегодня, 12:58
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В Липецке создан прецедент: суд предписал снять кондиционер со стены многоэтажки
86-летняя Людмила Анохина стала ответчицей по жалобе соседки из квартиры этажом ниже.
В иске «управляшки» сказано, что ответчица просверлила отверстие на фасаде многоэтажки, через которое соединила два блока кондиционера — внешний и внутренний, повесив их над окном квартиры, расположенной ниже. Цитата: «В результате через отверстие происходит попадание осадков и намокание фасадной стены нижерасположенной квартиры, граничащей с лестничной площадкой, фасадной стены с окном, а также потолка. Установка внешней части кондиционера произведена без согласия собственников и с нарушением конструкции фасада. В адрес ответчика направлены предписания об устранении нарушений, которые оставлены без ответа. Просим обязать Анохину Л.И. за счет собственных средств привести общее имущество в первоначальное состояние путем демонтажа кондиционера и заделывания отверстия фасада».
Этот суд УК выиграла. Но являющаяся блокадницей Ленинграда ответчица, которой на тот момент было 85 лет, оспорила заочное решение о демонтаже кондиционера по той причине, что она не была никак оповещена об этом процессе. В итоге суд согласился рассмотреть иск «Стахановской» заново. И в этот раз интересы ответчицы представляла юрист Екатерина Райкова, «по совместительству являющаяся ее внучкой» — этот изящный словесный оборот находится в объяснении «управляшкой» Госжилинспекции сути своих претензий к кондиционеру пенсионерки.
Повторный гражданский процесс под председательством того же, что и в первый раз, судьи Октябрьского райсуда Липецка Руслана Кордюкова был скоротечным — в два заседания.
Суть иска понятна — соседка Людмилы Анохиной Валентина Долгова связала сырость в своей квартире с появлением кондиционера этажом выше. Она пожаловалась на мокрую стену в УК. А там подошли к делу формально — со ссылкой на жилищное законодательство предписали Анохиной снять кондиционер, так как закон запрещает всякие работы, связанные с использованием общего имущества дома, без соответствующего решения общего собрания собственников его помещений. В «Стахановской» даже не заморачивались с тем, была ли прямая причинно-следственная связь между установкой кондиционера и сыростью в квартире этажом ниже, как это следует из ответа Госжилинспекции ее директора Дмитрия Синельникова. Из пункта первого ответа УК контрольному ведомству следует, что в квартиру к Анохиной никто не приходил.
— У нас — конфликт между соседями. Права собственницы квартиры ниже по стояку нарушены установкой кондиционера ответчицей. Его установка, таким образом, нарушает права других собственников жилых помещений дома. И то, что истец — блокадница, ничего не значит. Ее представитель Райкова, являясь внучкой Анохиной, прикрывается своей бабушкой, которая, по словам других жильцов, в квартире постоянно не живет, а лишь время от времени в нее наведывается, — заявила в процессе Людмила Гриднева, юрист управляющей компании.
Внучка блокадницы ту же пошла в контрнаступление. Во-первых, она предоставила суду собранные, конечно, постфактум, подписи большинства жителей многоэтажки, которые оказались не против спорного кондиционера. Еще бы были они против, если выше по стояку над ним висят еще шесть, также установленных без какого-либо проведения общего собрания жильцов!
— Сколько домов у вас в управлении? 47? Сколько кондиционеров установлено на них по решениям собраний жильцов? Ни одного? Так почему вы выбрали своей жертвой пенсионерку, одну из немногих еще живых блокадников Ленинграда? — засыпала юриста УК вопросами представитель ответчика.
Во-вторых, Екатерина Райкова приперла юриста УК к стенке рядом вопросов по существу. Из ответов на которые следовало, что никакого экспертного заключения насчет причин сырых стен квартиры Валентины Долговой нет. Оказалось, что мастер УК при визуальном осмотре мокрой квартиры решила, что вода в нее попадает через просверленное отверстие под установку кондиционера жителями квартиры этажом выше. «Причин не доверять этому человеку, который дорабатывает этот месяц и уходит на пенсию, у нас нет», — сказала Гриднева.
— Получается, все ваши выводы о вине кондиционера в мокрых стенах квартиры этажом ниже бездоказательные! — припечатала истца представитель ответчика.
Екатерина Райкова попросила суд приобщить к материалам дела декабрьские фото и видео стены дома, на котором установлен спорный кондиционер, снятые ею на телефон.
— Вы снимали эти фото и видео без приглашения третьих лиц? — спросила юрист «управляшки».
— Да. Фасад — общедомовое имущество. Его может фотографировать кто-угодно, — парировала внучка ответчицы.
Судья ходатайство удовлетворил. Сгрудившись возле монитора секретаря судебного заседания, участники процесса лицезрели сплошную мокрую стену здания вдоль всех установленных на фасаде кондиционеров. По мнению Екатерины Райковой, вода, по логике, должна попадать во все квартиры. Но на это никто не жалуется.
— Вы понимаете, что УК не установила причину залития вашей квартиры? Очевидно же, что осадки попадают в вашу квартиру по швам между плитами перекрытия. А это — зона ответственности УК. То есть свои косяки истец намерен переложить на ответчика, — обратилась Райкова к соседке, живущей этажом ниже.
И та, как кажется, поплыла.
— Если по решению суда спорный кондиционер снимут, то появится прецедент. Управляющие компании начнут ссылаться на него и ходить по судам, добиваясь демонтажа кондиционеров у собственников квартир, которые им чем-то насолили. А вас как заливало, так и будут заливать! — поставила точку в своих рассуждениях внучка блокадницы.
— Мы не против кондиционеров на домах. Но если они установлены правильно! — только и смогла сказать юрист «управляшки».
Но суд истец выиграл. Судья Кордюков все же создал прецедент, решив, что кондиционер должен быть демонтирован, а ответчик должна оплатить 15 тысяч рублей судебных расходов и шесть тысяч рублей госпошлины. Это решение проигравшая сторона намерена оспорить.
P.S. В декабре 2023 года липецкий суд по иску УК «Комфорт-Л» предписал демонтировать остекленную лоджию в доме на улице Титова. Единственную, кстати, во всем доме, где таких лоджий — десятки. Как считает житель этой квартиры Надежда Богачева, УК пошла в суд в отместку за то, что она не раз обращалась в «управляшку» с просьбой разобраться в причине течи воды по внешней стене дома, в результате чего от сырости на стенах лоджии появилась плесень. Директор УК «Комфорт-Л» Владимир Саунин тогда категорично отмел эти подозрения, заявив, что компания ведет планомерную работу по наведению порядка в содержании общего имущества дома, что включает борьбу с самовольным остеклением лоджий. «Мы живем в правовом государстве. Всем нужно соблюдать закон!» — сказал тогда директор.
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