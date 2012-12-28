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Происшествия
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24 минуты назад
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На конечной остановке в «Елецком» умер водитель маршрутки
Эдуарду Костину было 60 лет.
— Водитель прошел предрейсовый осмотр. Жалоб на здоровье у него не было. Жена Эдуарда сказала, что на работу он поехал в хорошем настроении, — сообщили GOROD48 у перевозчика.
Эта история характеризует глубокий кадровый кризис в сфере пассажирских перевозок в Липецке, в которой работают водители в среднем возрасте за 50 лет и выше. Сейчас найти желающих работать водителями маршруток почти невозможно даже на 100 000 рублей в месяц при обычной схеме два на два. Причем не только у частников, но и в МУП «Липецкпассажиртранс». «Те, кто сейчас получает права категории Д, почему-то не справляются с элементарными навыками вождения», — обратили внимание на еще одну серьезную тенденцию предприниматели. Перевозчики не знают, что делать в этой ситуации.
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