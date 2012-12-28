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24 минуты назад
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На конечной остановке в «Елецком» умер водитель маршрутки

Эдуарду Костину было 60 лет.

Сегодня утром на конечной остановке в микрорайоне «Елецкий» умер водитель автобуса 347-го маршрута Эдуард Костин. То ли от инфаркта, то ли от инсульта, как считают у перевозчика, ООО «АТТ плюс». Водитель умер в автобусе, который находился на площадке межрейсового отстоя.

— Водитель прошел предрейсовый осмотр. Жалоб на здоровье у него не было. Жена Эдуарда сказала, что на работу он поехал в хорошем настроении, — сообщили GOROD48 у перевозчика.

Эта история характеризует глубокий кадровый кризис в сфере пассажирских перевозок в Липецке, в которой работают водители в среднем возрасте за 50 лет и выше. Сейчас найти желающих работать водителями маршруток почти невозможно даже на 100 000 рублей в месяц при обычной схеме два на два. Причем не только у частников, но и в МУП «Липецкпассажиртранс». «Те, кто сейчас получает права категории Д, почему-то не справляются с элементарными навыками вождения», — обратили внимание на еще одну серьезную тенденцию предприниматели. Перевозчики не знают, что делать в этой ситуации.
транспорт
автобус
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Комментарии (6)

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Павел Дёмин
9 минут назад
Соболезную родным, и пассажирам 347 теперь один из рейсов будет выпадать.
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...
10 минут назад
Можно еще повысить пенсионный возраст!!!! Царствие небеснокюе водителю. Соболезнование родным.
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Макс
11 минут назад
Показательно как и во всех сферах связанных с жизнью людей, ЖКХ, транспорт, медицина, образование, суды, правоохранительные органы, везде нехватка кадров, развал
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Гоша
14 минут назад
Повышать цены перевозок и платить людям зарплату, на такой работе и 200 мало, пусть граждане знают сколько реально обходится транспорт
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Анна
17 минут назад
между прочим он не доработал до пенсии, пенсионный возраст-то повысили, так что кадровый кризис не причем ему так и так надо было работать не менее 5 лет
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Ирбис
18 минут назад
Земля пухом —347 один из немногих маршрутов, к которому нет и не было никаких нареканий. Нормальные водители, и очень часто ездят. И слава Богу, что это не случилось во время движения.
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