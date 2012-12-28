На конечной остановке в «Елецком» умер водитель маршрутки

Эдуарду Костину было 60 лет.

Сегодня утром на конечной остановке в микрорайоне «Елецкий» умер водитель автобуса 347-го маршрута Эдуард Костин. То ли от инфаркта, то ли от инсульта, как считают у перевозчика, ООО «АТТ плюс». Водитель умер в автобусе, который находился на площадке межрейсового отстоя.— Водитель прошел предрейсовый осмотр. Жалоб на здоровье у него не было. Жена Эдуарда сказала, что на работу он поехал в хорошем настроении, — сообщили GOROD48 у перевозчика.Эта история характеризует глубокий кадровый кризис в сфере пассажирских перевозок в Липецке, в которой работают водители в среднем возрасте за 50 лет и выше. Сейчас найти желающих работать водителями маршруток почти невозможно даже на 100 000 рублей в месяц при обычной схеме два на два. Причем не только у частников, но и в МУП «Липецкпассажиртранс». «Те, кто сейчас получает права категории Д, почему-то не справляются с элементарными навыками вождения», — обратили внимание на еще одну серьезную тенденцию предприниматели. Перевозчики не знают, что делать в этой ситуации.