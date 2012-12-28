Легкий морозец задержится в Липецкой области еще только на день

Уже 15 января вернется оттепель.



14 января территория Липецкой области окажется в области повышенного атмосферного давления, которое будет влиять на погоду в Центральном Черноземье – существенных осадков не ожидается. 15 и 16 января наш регион окажется под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона, центр которого будет перемещаться по северу Европейской территории России — ожидается небольшой снег.Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, ночью местами будет наблюдаться туман. Ветер западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью — от -3 до -8 градусов, днем — от 0 до -5.В Липецке облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится от -4 до -6 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.День 14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2024 году — 30 градусов мороза.