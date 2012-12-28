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Общество
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58 минут назад
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Толщина льда на реке Воронеж 5,5 сантиметра: выходить на него опасно
Безопасным лед становится при толщине не менее 10 сантиметров.
Не далее как в минувшие выходные водолазы достали из реки тело 35-летнего липчанина, провалившегося под лед Воронежа в районе дома № 1 по улице Демьяна Бедного. В декабре на том же месте, где река Матыра впадает в Воронеж, провалился под лед 50-летний рыбак. К счастью, его удалось спасти.
Видео: МЧС России по Липецкой области
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