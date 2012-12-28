26-летний ельчанин за несколько дней попался на наркотиках и покушении на взятку

Мужчину оштрафовали на 150 000 рублей.

Елецкий городской суд оштрафовал 26-летнего мужчину на 150 000 рублей за незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере и покушение на дачу взятки полицейскому.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале марта прошлого года ельчанин через Telegram купил наркотики и забрал их из закладки в одном из садоводческих товариществ. Но на остановке общественного транспорта его задержал наряд ППС и в дежурной части ОМВД России по Ельцу во время досмотра у него нашли сверток с наркотиками.А уже через несколько дней после этого он попался инспекторам ДПС пьяным за рулём. От предложения пройти освидетельствование ельчанин отказался, после чего был отстранен от управления и доставлен в дежурную часть ОГИБДД. Там он предложил автоинспектору 50 тысяч рублей за аннулирование протокола об административном правонарушении. Полицейский от денег отказался и сообщил обо всём в дежурную часть ОМВД России по Ельцу.В суде ельчанин признал вину в совершении двух преступлений, но от дачи показаний против себя отказался.