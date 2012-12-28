На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка
«Липецк», как и Овечкин, бьётся за «вечный» рекорд: сколько нам осталось до «кудесников шайбы» из Молдавии
На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка
Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
Происшествия
263
сегодня, 11:37
26-летний ельчанин за несколько дней попался на наркотиках и покушении на взятку
Мужчину оштрафовали на 150 000 рублей.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале марта прошлого года ельчанин через Telegram купил наркотики и забрал их из закладки в одном из садоводческих товариществ. Но на остановке общественного транспорта его задержал наряд ППС и в дежурной части ОМВД России по Ельцу во время досмотра у него нашли сверток с наркотиками.
А уже через несколько дней после этого он попался инспекторам ДПС пьяным за рулём. От предложения пройти освидетельствование ельчанин отказался, после чего был отстранен от управления и доставлен в дежурную часть ОГИБДД. Там он предложил автоинспектору 50 тысяч рублей за аннулирование протокола об административном правонарушении. Полицейский от денег отказался и сообщил обо всём в дежурную часть ОМВД России по Ельцу.
В суде ельчанин признал вину в совершении двух преступлений, но от дачи показаний против себя отказался.
0
1
1
1
0
Комментарии