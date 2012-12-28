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сегодня, 20:27
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Напавшие на преподавателя ОБЖ задержаны: один из них отчим его студентки

Полицейские задержала двух мужчин, напавших на преподавателя ОБЖ Липецкого колледжа индустрии сервиса. Один из задержанных — отчим студентки колледжа. Об этом сообщает правительство Липецкой области.

«Подвергшийся нападению педагог отстранён от работы на время проведения проверки по фактам неэтичного поведения, о которых  сообщали пользователи социальных сетей.

Областное управление образования и науки проводит проверку действий руководства колледжа в отношении обеспечения безопасности», — говорится в сообщении правительства.

Напомним, 24 января в паблике «Полк+» было опубликовано видео нападения на преподавателя, а также сообщения студенток колледжа. На видео в аудиторию колледжа заходят двое мужчин и один из них начинает бить педагога. Студентки сообщали о неэтичном поведении преподавателя.

В комментарии GOROD48 директор колледжа Роман Токарев заявил, что ранее на преподавателя не поступало никаких жалоб ни от студентов, ни от их родителей.

— В колледже создана специальная комиссия, чтобы разобраться в ситуации, — сказал GOROD48 Роман Токарев.
избиение
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Ксения
10 минут назад
Я б на месте родителей учащихся подала заявление в полицию, а завтра подобные с оружием зайдут
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Гостья
14 минут назад
Герои вернулись? Что за отморозки и разборки, а говорили у нас правовое государство и с 90-ми давно покончено
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Не юрист
16 минут назад
А фраза "не будет никаких свидетелей" это прямая угроза в адрес очевидцев?
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бывший опер
26 минут назад
Следствие пройдет быстро. Доказательства все на лицо.
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А где
27 минут назад
Были персонажи с активной гражданской позицией?
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селянин
42 минуты назад
Во теперь прославится Липецк.
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Кирил
47 минут назад
а кому жаловатся, если руководство все равно покрывало преподователя, а студентов гнобили... вот с директора и спрос по полной, если выяснится, что замалчивали.
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А лександр
55 минут назад
Делом чести для Управления образования и науки закрыть это заведение... Это позор, компромат на всю систему образования.
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не-а чё
58 минут назад
Скоро у студентки будет новый отчим.
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Времена
52 минуты назад
Ха ха супер юморной комментарий
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да уж
сегодня, 21:00
В администрацию таких не пустят.
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