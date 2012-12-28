Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Сегодня в Липецке: кому Дед Мороз принесёт спиртное, половина липчан не чувствует новогоднего настроения
Происшествия
1404
сегодня, 20:27
13
Напавшие на преподавателя ОБЖ задержаны: один из них отчим его студентки
«Подвергшийся нападению педагог отстранён от работы на время проведения проверки по фактам неэтичного поведения, о которых сообщали пользователи социальных сетей.
Областное управление образования и науки проводит проверку действий руководства колледжа в отношении обеспечения безопасности», — говорится в сообщении правительства.
Напомним, 24 января в паблике «Полк+» было опубликовано видео нападения на преподавателя, а также сообщения студенток колледжа. На видео в аудиторию колледжа заходят двое мужчин и один из них начинает бить педагога. Студентки сообщали о неэтичном поведении преподавателя.
В комментарии GOROD48 директор колледжа Роман Токарев заявил, что ранее на преподавателя не поступало никаких жалоб ни от студентов, ни от их родителей.
— В колледже создана специальная комиссия, чтобы разобраться в ситуации, — сказал GOROD48 Роман Токарев.
0
0
5
0
0
Комментарии (13)