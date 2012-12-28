В Липецком колледже индустрии сервиса на паре избили преподавателя ОБЖ

Отдел полиции №3 проводит проверку.

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В соцсетях появилось видео из Липецкого колледжа индустрии сервиса. Судя по ролику, на паре в образовательном учреждении появляются двое мужчин, и один из них начинает бить преподавателя ОБЖ.В это время одна из учениц звонит заместителю директора колледжа Елене Николаевне (Галкиной) и сообщает о происшествии: «Пришли двое мужчин, бьют ОБЖшника».После нескольких ударов мужчины удаляются, а преподаватель ОБЖ обращается к ребятам: «Вы все свидетели». При этом один из обидчиков преподавателя кричит: «Нет тут свидетелей».— Совершено нападение на преподавателя. Вся информация передана в управление образования и науки Липецкой области — совсем скоро появится официальный комментарий по этой ситуации. Что касается комментариев в соцсетях — ранее на преподавателя не поступало никаких жалоб ни от учеников, ни от родителей. Сейчас в образовательном учреждении создана специальная комиссия, чтобы разобраться в ситуации. Нападением занимается полиция и Росгвардия, — сообщил GOROD48 директор колледжа Роман Токарев.По факту происшествия проводит проверку отдел полиции №3. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, устанавливаются все участники конфликта и опрашиваются очевидцы.Пока в полиции есть только одно заявление — о причинении телесных повреждений со стороны преподавателя ОБЖ. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени нанесённых побоев.