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Происшествия
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34 минуты назад
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В Липецком колледже индустрии сервиса на паре избили преподавателя ОБЖ
Отдел полиции №3 проводит проверку.
В это время одна из учениц звонит заместителю директора колледжа Елене Николаевне (Галкиной) и сообщает о происшествии: «Пришли двое мужчин, бьют ОБЖшника».
После нескольких ударов мужчины удаляются, а преподаватель ОБЖ обращается к ребятам: «Вы все свидетели». При этом один из обидчиков преподавателя кричит: «Нет тут свидетелей».
— Совершено нападение на преподавателя. Вся информация передана в управление образования и науки Липецкой области — совсем скоро появится официальный комментарий по этой ситуации. Что касается комментариев в соцсетях — ранее на преподавателя не поступало никаких жалоб ни от учеников, ни от родителей. Сейчас в образовательном учреждении создана специальная комиссия, чтобы разобраться в ситуации. Нападением занимается полиция и Росгвардия, — сообщил GOROD48 директор колледжа Роман Токарев.
По факту происшествия проводит проверку отдел полиции №3. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, устанавливаются все участники конфликта и опрашиваются очевидцы.
Пока в полиции есть только одно заявление — о причинении телесных повреждений со стороны преподавателя ОБЖ. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени нанесённых побоев.
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