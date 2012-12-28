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1047
34 минуты назад
7

В Липецком колледже индустрии сервиса на паре избили преподавателя ОБЖ

Отдел полиции №3 проводит проверку.

В соцсетях появилось видео из Липецкого колледжа индустрии сервиса. Судя по ролику, на паре в образовательном учреждении появляются двое мужчин, и один из них начинает бить преподавателя ОБЖ.

В это время одна из учениц звонит заместителю директора колледжа Елене Николаевне (Галкиной) и сообщает о происшествии: «Пришли двое мужчин, бьют ОБЖшника».

После нескольких ударов мужчины удаляются, а преподаватель ОБЖ обращается к ребятам: «Вы все свидетели». При этом один из обидчиков преподавателя кричит: «Нет тут свидетелей».

— Совершено нападение на преподавателя. Вся информация передана в управление образования и науки Липецкой области — совсем скоро появится официальный комментарий по этой ситуации. Что касается комментариев в соцсетях — ранее на преподавателя не поступало никаких жалоб ни от учеников, ни от родителей. Сейчас в образовательном учреждении создана специальная комиссия, чтобы разобраться в ситуации. Нападением занимается полиция и Росгвардия, — сообщил GOROD48 директор колледжа Роман Токарев.

По факту происшествия проводит проверку отдел полиции №3. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, устанавливаются все участники конфликта и опрашиваются очевидцы.

Пока в полиции есть только одно заявление — о причинении телесных повреждений со стороны преподавателя ОБЖ. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени нанесённых побоев.
конфликт
побои
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
zzloyzz
2 минуты назад
Преподавателя ОБЖ избили. Страшно представить что они сделают с учителем химии.
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Незнайка
3 минуты назад
Так унизить преподавателя на глазах учеников. В голове не укладывается.
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Мда
6 минут назад
Проходной двор. А если они были с оружием?
Ответить
Гость
17 минут назад
Закон "о защите преподавателей" не нужен?
Ответить
...
18 минут назад
как они проникли в колледж?
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гостья
5 минут назад
вы видели кто там охрана-какая нибудь бабулька
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Да
21 минуту назад
Совсем уже деградировали.
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