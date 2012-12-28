Липецкая вечЁрка: нападение на бригаду скорой, пропавшая собака и чем липчанам запомнился год

Сегодня, 24 декабря, вновь было совершено нападение на бригаду скорой помощи, стала известна история о пропаже и возвращении любимца семьи, и липчане рассказали GOROD48, чем им запомнился уходящий год.