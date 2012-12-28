Профессиональные диггеры впервые исследовали полукилометровый тоннель под улицей Московской
Липецкая вечЁрка: нападение на бригаду скорой, пропавшая собака и чем липчанам запомнился год
Общество
206
47 минут назад
Липецкая вечЁрка: нападение на бригаду скорой, пропавшая собака и чем липчанам запомнился год
Сегодня, 24 декабря, вновь было совершено нападение на бригаду скорой помощи, стала известна история о пропаже и возвращении любимца семьи, и липчане рассказали GOROD48, чем им запомнился уходящий год.
Санитар Николай Кувалаки вытолкнул его из машины, бригада вызвала ГБР, и поехала за несостоявшимся грабителем и его другом. Те направились сначала в магазин «Пятерочка» на Ленинградской, а потом зашли в аптеку.
После того, как подъехала машина с росгвардейцами, водитель и санитар помогли бойцам задержать одного из преступников.
— Получилось, что мы помогли раскрыть еще одно преступление — из «Пятерочки» эти двое вынесли продуктов на 3 900 рублей. Об этом нам сказала директор магазина, — рассказал GOROD48 водитель «скорой» Валерий Носиков.
Стоит добавить, что это шестое нападение на бригаду скорой помощи с начала года. Пятое было на прошлой неделе.
Сразу несколько комментаторов GOROD48 предложили вооружить бригады скорой помощи, к примеру, газовыми баллончиками. Подобную меру отверг главный врач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский, так как средства защиты не входят в официально утвержденный список оборудования машин скорой помощи. Александр Игнатовский выразил пожелание, чтобы на федеральном уровне ужесточили ответственность за нападение на медиков, а также на работников социальной сферы.
«Почему не возите с собой перцовые баллончики?! Вы работаете на улице и приезжаете в притоны, работа ночью в подворотнях. Это нормально, обезопасить себя перцовым баллончиком пока Росгвардия не приедет, могут и убить уже! В наше время о себе нужно самим заботится, на руководство полагаться полностью нельзя!» — считает Заика (Заикаюсь).
«Наступили такие времена, что без средств самообороны выезжать нельзя и руководству давно об этом надо было думать», — добавил Александр Н.
«Храни Господь наших медиков! Жестче должны быть законы для негодяев, чтоб неповадно было!» — написала Зима.
«Молодцы медики!» — похвалила Лиза.
Сегодня почти весь день в Липецке искали джек-рассел-терьера по кличке Боня, который накануне пропал из магазина.
С собакой в магазин пришел его хозяин-школьник. Пока мальчик расплачивался за покупки, собака убежала в другой торговый зал, а из него ее унес кто-то из покупателей.
В соцсетях семья распространила сообщение с просьбой о помощи в поиске собаки. В результате мужчина, забравший Боню, вернул ее владельцам, пояснив, что принял собаку за потеряшку, хотя и не стал отпираться, что видел рядом с Боней мальчика.
Эта новость набрала большое количество комментариев, но читатели GOROD48 больше обсуждали отсутствие поводка у собаки.
«Был бы на поводке, никуда не делся бы, бегает по магазину, побежал в продуктовый отдел, это вообще нормально?!» — возмутился Ватсон.
«13-летний подросток с собачкой в магазине, а почему животное без средств защиты и поводка?», — тоже не поняла Гостья1.
«Ключевое здесь, без поводка и ошейника! У меня такие случаи были, иду по улице, бежит мелкая породистая собака, и фиг его знает, то ли она убежала, то ли хозяева нерадивые. Приходилось спрашивать у прохожих, чья собака», — поделилась историей Animal planet.
«Собака в магазине? Зачем? Дома целуйтесь как хотите, еще б лошадь или корову с собой взяли», — возмутился Зачем.
«Почему в магазин пускают с собакой? Штрафовать надо таких владельцев и директора магазина», — считает Ветеран.
«Можно с собаками да, но собака должна находиться на коротком поводке, либо на руках, либо в сумке-переноске, если мелкая. А не носиться по магазину, где вздумается!» — ответила Мила, добавив, — «Собака, похоже, не первый раз находится без поводка, раз она дорогу знает домой. Штрафовать надо таких безответственных хозяев, может, наконец-то начнут на поводке держать собак! А люди скорее всего подумали, что собака потерялась, а их уже в краже обвиняют!»
В полиции GOROD48 рассказали, что собака без поводка в магазине — это не ее зона ответственности, подобными нарушениями занимаются административные комиссии.
Чем вам запомнился уходящий год? Спросил сегодня GOROD48 у липчан.
Несмотря на то, что год был високосным, многие вспомнили хорошее: дочь вышла замуж, съездили с семьей отдохнуть, купил автомобиль. Из общественных событий горожане вспоминали больше негатив: повышение цен, бардак в медицине.
Комментаторы GOROD48 добавили, что год им запомнился коммунальными авариями, выборами мэра, неубранным городом, постройкой моста через Матыру, непомерным повышением цен.
«Я очень сильно заболел в Новый год, примерно 30 числа, а 31 стало совсем плохо. У всех Новый год, а у меня бронхит и температура. Но потом год пошел очень удачно, как будто началась белая полоса жизни. 2024 по событиям стал одним из лучших годов в моей жизни», — поделился своей историей Сергей Ермолаев.
Завтра днем, по прогнозам синоптиков, выпадут небольшие снег и мокрый снег, продолжится туман, а на дорогах ожидается гололедица. На улице — от +1 до +3 градусов
0
0
0
0
0
Комментарии