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сегодня, 14:29
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Напавшие на бригаду «скорой» обокрали затем «Пятерочку»

После нападения медики преследовали двух мужчин, а потом помогли росгвардейцам их скрутить.

История с нападением в Липецке на бригаду «скорой» на улице Коммунистической имела продолжение, выяснил GOROD48.

— Когда фельдшер Наталья Бредихина осматривала больного в салоне машины, через заднюю дверь в него влез какой-то мужчина, который находился в состоянии то ли наркотического, то ли алкогольного опьянения и попытался стащить нашу укладку, в которой были в том числе и наркотические препараты. Грабителя вытолкал из машины наш санитар Николай Кувалаки. Мы закрылись в машине и вызвали ГБР Росгвардии. Но мы не стали ждать силовиков, а поехали за тем, кто на нас напал и его дружком, — рассказал GOROD48 водитель «скорой» Валерий Носиков.

Медики увидели, как эти двое вошли в магазин «Пятерочка» на Ленинградской, 6а, а через некоторое время зашли уже в аптеку. В это время к «скорой» подъехала машина с росгвардейцами. Получив силовую поддержку, водитель и санитар помогли бойцам задержать одного из преступников, которые, увидев людей в форме, тут же бросились бежать.

— Получилось, что мы помогли раскрыть еще одно преступление — из «Пятерочки» эти двое вынесли продуктов на 3 900 рублей. Об этом нам сказала директор магазина, — сказал Валерий Носиков.
грабеж
нападение на медиков
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Ох
9 минут назад
И нариков развелось..... А кто ими займётся??
Ответить
Захарова
сегодня, 15:30
Не поняла, они с больным в машине катались?
Ответить
дима
сегодня, 15:41
да пофиг всем на больного, главное чтоб не скучно!
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Александр Н.
сегодня, 15:29
Маргиналы совсем страх потеряли, да и какой страх у обкуренных может быть, самое лучшее их изолировать от общества, но как это сделать большой вопрос.
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Лиза
сегодня, 15:07
Молодцы медики!
Ответить
Полиция
сегодня, 15:00
Это вымирающий вид.
Ответить
zzloyzz
сегодня, 14:55
А теперь просто за ними понаблюдаем. (с) Николай Дроздов
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...
сегодня, 14:44
Эти алкаши и наркоманы совсем обнаглели, на сотрудников скорой начали кидаться. А ведь кому-то срочно нужна помощь, а медики отбиваются в это время от этих нелюдей.
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Пётр Иваныч
сегодня, 15:56
Зато как в Голландии.
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Савелий
44 минуты назад
Зато как в Голландии. В Голландии такого нет. Такое только у нас, в Липецке.
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Елы Палыч
сегодня, 14:48
зато есть министр здравоохранения
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Тов. Первый.
сегодня, 15:17
зато есть министр здравоохранения А что толку от этого?
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