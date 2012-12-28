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Общество
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сегодня, 14:29
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Напавшие на бригаду «скорой» обокрали затем «Пятерочку»
После нападения медики преследовали двух мужчин, а потом помогли росгвардейцам их скрутить.
— Когда фельдшер Наталья Бредихина осматривала больного в салоне машины, через заднюю дверь в него влез какой-то мужчина, который находился в состоянии то ли наркотического, то ли алкогольного опьянения и попытался стащить нашу укладку, в которой были в том числе и наркотические препараты. Грабителя вытолкал из машины наш санитар Николай Кувалаки. Мы закрылись в машине и вызвали ГБР Росгвардии. Но мы не стали ждать силовиков, а поехали за тем, кто на нас напал и его дружком, — рассказал GOROD48 водитель «скорой» Валерий Носиков.
Медики увидели, как эти двое вошли в магазин «Пятерочка» на Ленинградской, 6а, а через некоторое время зашли уже в аптеку. В это время к «скорой» подъехала машина с росгвардейцами. Получив силовую поддержку, водитель и санитар помогли бойцам задержать одного из преступников, которые, увидев людей в форме, тут же бросились бежать.
— Получилось, что мы помогли раскрыть еще одно преступление — из «Пятерочки» эти двое вынесли продуктов на 3 900 рублей. Об этом нам сказала директор магазина, — сказал Валерий Носиков.
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