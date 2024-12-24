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Общество
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сегодня, 14:59
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Пропавшего из магазина джек-рассел-терьера вернули владельцам
Звонок от забравшего собаку мужчины поступил Елизавете Дяченко, когда та уже была в полиции.
Собаку передали владельцам недалеко от места пропажи — на улице Дзержинского. Вознаграждение за возвращение не взяли.
Возвращавший собаку мужчина уверял хозяйку: он решил, что Боня — ничейная или потерялась и попросил удалить сообщения в соцсетях о том, что собаку якобы украли. И даже немного пригрозил: верну собаку, когда удалите все записи.
При этом мужчина не отрицал, что ранее видел ребёнка рядом с собакой — но он якобы не подумал, что это его собака.
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