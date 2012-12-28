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Погода в Липецке
266
сегодня, 17:15
8

В Липецкой области до +4

25 декабря Липецкая область окажется под влиянием волнового циклона – пройдут небольшие снег и мокрый снег. 26 и 27 декабря регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градуса мороза, что на 4-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег, местами гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2, днем — от -1 до +4 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег, туман, на дорогах гололедица. Температура ночью — от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.

День 25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году — 31 градусов мороза. 

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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Animal planet.
41 минуту назад
Такая погода зимой,это жесть. Но для бездомных животных, хорошо что нет морозов.
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Виктория
сегодня, 17:49
Тепло это хорошо, но когда тепло в автобусах не видно где едешь.
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СССР
сегодня, 17:56
А водител не обьявляет остановки,а да,это все пережитки совка !
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Солнце
сегодня, 17:43
перегрелось ? Что с Солнцем сделали НЛО ?
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Внушаемый
сегодня, 17:55
Внутри Земли температура не меньше чем на солнце !
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Эльдар
сегодня, 17:42
Природа нас балует.
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мизантроп
сегодня, 17:24
Хорошо. Но в 2015 было лучше.
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Внушаемый
сегодня, 17:21
Думаю,что нефть и газ это не только энергоресурсы ,но и термоизолятор Земли !
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