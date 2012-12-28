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Погода в Липецке
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сегодня, 17:15
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В Липецкой области до +4
25 декабря Липецкая область окажется под влиянием волнового циклона – пройдут небольшие снег и мокрый снег. 26 и 27 декабря регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градуса мороза, что на 4-7 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег, туман, на дорогах гололедица. Температура ночью — от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.
День 25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году — 31 градусов мороза.
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