В Липецкой области до +4

25 декабря Липецкая область окажется под влиянием волнового циклона – пройдут небольшие снег и мокрый снег. 26 и 27 декабря регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градуса мороза, что на 4-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег, местами гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2, днем — от -1 до +4 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег, туман, на дорогах гололедица. Температура ночью — от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.День 25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году — 31 градусов мороза.