Из магазина на площади Мира пропала собака породы Джек-рассел-терьер

Хозяйка собаки собирается в полицию подавать заявление о краже.

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23 декабря из магазина «Магнит» на площади Мира в Липецке пропала собака породы Джек-рассел-терьер по кличке Боня.Как рассказала GOROD48 хозяйка собаки Елизавета Дяченко, её 13-летний сын зашёл с Боней в магазин «Магнит Косметик» и пока расплачивался за товары на кассе, ненадолго отвернулся и отвлёкся. Собака в это время убежала в сторону продуктового магазина «Магнит».Как только мальчик расплатился, он тут же пошёл за Боней в продуктовый магазин. Но пока подросток искал собаку в одном ряду стеллажей, в другом ряду неизвестный мужчина взял его собаку на руки и спокойно вынес из магазина. Этот мужчина был в «Магните» с девушкой — парочка попала на запись камеры наблюдения.Тем временем 13-летний мальчик подумал, что собака побежала домой — семья живёт неподалёку и пёс хорошо знает дорогу. Но дома Бони не оказалось.Тогда мать мальчика пошла в магазин и просмотрела записи камер наблюдения — тайна пропажи пса тут же прояснилась. Елизавета Дяченко считает, что собаку украли и сегодня поедет в полицию подавать заявление о краже.Боне – полтора года и это полноценный член семьи. Собака приучена ходить рядом с владельцами без поводка и ошейника и ранее никогда не убегала.Елизавета Дяченко разместила в соцсетях объявление о пропаже собаки и просит вернуть Боню, позвонив по номеру 8-900-591-0661. Но пока, к сожалению, звонили только мошенники.