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сегодня, 10:20
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Из магазина на площади Мира пропала собака породы Джек-рассел-терьер

Хозяйка собаки собирается в полицию подавать заявление о краже.

23 декабря из магазина «Магнит» на площади Мира в Липецке пропала собака породы Джек-рассел-терьер по кличке Боня.

Как рассказала GOROD48 хозяйка собаки Елизавета Дяченко, её 13-летний сын зашёл с Боней в магазин «Магнит Косметик» и пока расплачивался за товары на кассе, ненадолго отвернулся и отвлёкся. Собака в это время убежала в сторону продуктового магазина «Магнит».

Как только мальчик расплатился, он тут же пошёл за Боней в продуктовый магазин. Но пока подросток искал собаку в одном ряду стеллажей, в другом ряду неизвестный мужчина взял его собаку на руки и спокойно вынес из магазина. Этот мужчина был в «Магните» с девушкой — парочка попала на запись камеры наблюдения.

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Тем временем 13-летний мальчик подумал, что собака побежала домой — семья живёт неподалёку и пёс хорошо знает дорогу. Но дома Бони не оказалось.

Тогда мать мальчика пошла в магазин и просмотрела записи камер наблюдения — тайна пропажи пса тут же прояснилась. Елизавета Дяченко считает, что собаку украли и сегодня поедет в полицию подавать заявление о краже.

Боне – полтора года и это полноценный член семьи. Собака приучена ходить рядом с владельцами без поводка и ошейника и ранее никогда не убегала.

Елизавета Дяченко разместила в соцсетях объявление о пропаже собаки и просит вернуть Боню, позвонив по номеру 8-900-591-0661. Но пока, к сожалению, звонили только мошенники.
собака
животные
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
16 минут назад
А почему собаку выгуливали без поводка, хотя бы для безопасности самой собаки, ведь эта порода очень энергичная и может выбежать на дорогу. Хозяева сами виноваты. Надеюсь, с животным ничего плохого не случится.
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Гость
55 минут назад
Хороший видимо, что убежал от таких хозяев, людей надо искать а не собак убежала значит ей так хочется чтобы хозяева внимательнее были
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Animal planet.
56 минут назад
Ключевое здесь,без поводка и ошейника! У меня такие случаи были,иду по улице бежит мелкая породистая собака,и фиг его знает,то ли она убежала,Толи хозяева нерадивые. Приходилось спрашивать у прохожих,чья собака.
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Гость
57 минут назад
Хороший видимо, что убежал от таких хозяев, людей надо искать а не собак
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сэр Баскервиль
сегодня, 10:50
Джек-рассел? Ха-ха три раза, через пару дней сами назад принесут. А вот почему Боня свободно по магазину бегает, это вопрос интересный. Как администратору магазина, так и к владельцу собаки.
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Мы
сегодня, 10:49
Мальчик 13 лет вернулся в магазин, чтобы посмотреть камеры, идиотизм! Просмотр не всегда дают полиции, без заявления...
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Ну и ну.
сегодня, 10:45
Моя бы сразу в руку вцепилась, если чужой посмел на руки взять.
Ответить
Викторм
сегодня, 10:45
Ну да. Поводок нужен. Но, что за привычка такая посторонних собак брать и утаскивать? Что за цыганщина?
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ю
сегодня, 10:44
в общественных местах собака должна быть на поводке и в наморднике, вот и результат.
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Макс
сегодня, 10:42
зачем прется в магазин с собакой?
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