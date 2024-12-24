Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Происшествия
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24.12.2024 13:12
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Трое неадекватов напали на бригаду «скорой помощи» в микрорайоне ЛТЗ
Нападение на бригаду произошло в Тракторном. Медики закрылись в машине и вызвали ГБР.
Бригаде удалось вырвать наркотики из рук нападавших, закрыться в машине и взывать ГБР с полицией. Прибывшие силовики и группа быстрого реагирования задержали одного из нападавших.
Никто из медиков не пострадал.
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