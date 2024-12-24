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24.12.2024 13:12
19

Трое неадекватов напали на бригаду «скорой помощи» в микрорайоне ЛТЗ

Нападение на бригаду произошло в Тракторном. Медики закрылись в машине и вызвали ГБР.

В Тракторном произошло нападение на бригаду скорой помощи, когда медики осматривали в своей машине пациента, сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова. На улице Коммунистической трое мужчин, находившихся в алкогольном или наркотическом опьянении, попытались вытащить из машины сумку с лекарствами, содержащими сильнодействующие вещества.

Бригаде удалось вырвать наркотики из рук нападавших, закрыться в машине и взывать ГБР с полицией. Прибывшие силовики и группа быстрого реагирования задержали одного из нападавших.

Никто из медиков не пострадал.
нападение на медиков
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Комментарии (19)

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Сначала новые
Кругом
24.12.2024 20:41
Министры и послать теперь некого.
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Реалисту
24.12.2024 19:38
Расширяй кругозор
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Много
24.12.2024 19:19
Наркоманов на тракторном! Наверно каждый 10й подросток пробывал запрещённые препараты.
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Заголовок
24.12.2024 17:18
Трое неадекватов, фото медиков ?!
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реалист
24.12.2024 17:36
таким читателям как ты надо разжевывать извини забыли и стрелочками показывать
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Колян
24.12.2024 15:57
Скоро в каждом сельском поселении будут свои министры.
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Васёк
24.12.2024 15:56
Уже министр здравоохрагения. А дети - инвалиды так и не обеспечиваются лекарственными препаратами. Даже министр бессилен.
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Саша - Аппаратчик
24.12.2024 16:01
Можешь обеспечить этих детей. Нет проблем.
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Фёкла
24.12.2024 15:55
Министр уборки подъезда ! Будя!
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Ржу не могу
24.12.2024 15:49
Министр здравоохранения Липецкой области! Дожили...
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Ирина
24.12.2024 15:12
Да, медикам нужна защита... А полиция совсем исчезла с улиц. Патрули должны быть в каждом районе!
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Зима
24.12.2024 14:22
Храни Господь наших медиков! Жестче должны быть законы для негодяев, чтоб НЕПОВАДНО было !
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