Трое неадекватов напали на бригаду «скорой помощи» в микрорайоне ЛТЗ

Нападение на бригаду произошло в Тракторном. Медики закрылись в машине и вызвали ГБР.

В Тракторном произошло нападение на бригаду скорой помощи, когда медики осматривали в своей машине пациента, сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова. На улице Коммунистической трое мужчин, находившихся в алкогольном или наркотическом опьянении, попытались вытащить из машины сумку с лекарствами, содержащими сильнодействующие вещества.Бригаде удалось вырвать наркотики из рук нападавших, закрыться в машине и взывать ГБР с полицией. Прибывшие силовики и группа быстрого реагирования задержали одного из нападавших.Никто из медиков не пострадал.