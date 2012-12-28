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Спорт
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сегодня, 17:41
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Не боль, не стыд, а безнадёга….
В Саратове наша команда получила шесть «сухих» шайб.
Сценарий всех матчей «Липецка» в текущем розыгрыше примерно одинаков: в первом периоде команда ещё более или менее держится, а затем наступает крах. Вот и на этот раз в стартовом отрезке наши пропустили однажды – на исходе 5-й минуты. Затем силы вновь начали покидать наших игроков: две пропустили шайбы во втором периоде (одну – в меньшинстве) и три – в третьем. О преимуществе хозяев говорит и преимущество в два с половиной раза (!) по количеству бросков в створ ворот: 47 – 18! Ау, нападающие!
Вратарю Тимуру Аглееву, недавно перебравшемуся в Липецк из Молодёжной хоккейной лиги, впору уже выдавать молоко за вредность. В первой своей игре он пропустил 7 шайб, во второй – 9, в третьей – 6. Попал, что называется, с корабля на бал…
И ведь «Кристалл» не относится к лидерам НМХЛ. Победа над «Липецком» дала ему возможность укрепиться на 8-й строчке в Восточной конференции – последней, дающей право выхода в плей-офф. Но ещё не факт, что то он туда попадёт. Но даже такие команды по сравнению с «Липецком» - небо и земля.
Сегодня в Саратове проходит повторный поединок, он же – заключительный в первом круге регулярного чемпионата и в этом году. Липчане к новогодним праздникам пока подходят без единого набранного очка с рекордной и вопиющей статистикой: в 21 матче 21 поражение. И 159 пропущенных шайб. Комментарии излишни.
Фото МХК «Кристалл»
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