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сегодня, 17:41
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Не боль, не стыд, а безнадёга….

В Саратове наша команда получила шесть «сухих» шайб.

Липецких хоккеистов в нынешнем сезоне продолжают обыгрывать все, кому не лень. А кому лень – обыгрывают вполсилы. Визит в Саратов к «Кристаллу» не стал исключением, хозяева победили – 6:0.

Сценарий всех матчей «Липецка» в текущем розыгрыше примерно одинаков: в первом периоде команда ещё более или менее держится, а затем наступает крах. Вот и на этот раз в стартовом отрезке наши пропустили однажды – на исходе 5-й минуты. Затем силы вновь начали покидать наших игроков: две пропустили шайбы во втором периоде (одну – в меньшинстве) и три – в третьем. О преимуществе хозяев говорит и преимущество в два с половиной раза (!) по количеству бросков в створ ворот: 47 – 18! Ау, нападающие!

Вратарю Тимуру Аглееву, недавно перебравшемуся в Липецк из Молодёжной хоккейной лиги, впору уже выдавать молоко за вредность. В первой своей игре он пропустил 7 шайб, во второй – 9, в третьей – 6. Попал, что называется, с корабля на бал…

И ведь «Кристалл» не относится к лидерам НМХЛ. Победа над «Липецком» дала ему возможность укрепиться на 8-й строчке в Восточной конференции – последней, дающей право выхода в плей-офф. Но ещё не факт, что то он туда попадёт. Но даже такие команды по сравнению с «Липецком» - небо и земля.

Сегодня в Саратове проходит повторный поединок, он же – заключительный в первом круге регулярного чемпионата и в этом году. Липчане к новогодним праздникам пока подходят без единого набранного очка с рекордной и вопиющей статистикой: в 21 матче 21 поражение. И 159 пропущенных шайб. Комментарии излишни.

Фото МХК «Кристалл»
Хоккей
МХК «Липецк»
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Елы Палыч
7 минут назад
у нас марафоны, забеги и побеги
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Пивная Лига
сегодня, 19:36
У Саратова клуб в вышке есть, а в липе ничего
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Ответ
сегодня, 20:01
У Саратова бюджет больше в семь раз.
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Старая клюшка
сегодня, 18:39
Может,у них не те клюшки?Старые.
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Тренер по литерболу
сегодня, 18:18
Антирекорд это тоже рекорд. Кто знает там какую то команду с шестого - седьмого места ? Да никто. А этих ребят будут знать все.
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А кто
сегодня, 18:00
Их туда посылает.Надо вычесть все затраты за их прогулки.
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