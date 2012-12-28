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Общество
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10 минут назад
В районе Сокола отключат холодную воду
Причиной перебоев с холодной водой станут ремонтные работы на сетях водоснабжения.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 91 по улице Фрунзе, № 32, стр. 32 по улице Дружбы, в частном секторе улиц Римского-Корсакова, Ковалёва, Демократической, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Дружбы, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Куйбышева, Пархоменко, Добролюбова, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, П. Лумумбы, К. Либкнехта.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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