В районе Сокола отключат холодную воду

Причиной перебоев с холодной водой станут ремонтные работы на сетях водоснабжения.



6 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица П. Лумумбы, 86, улица Римского-Корсакова, 1, улица Фрунзе, 91 — без холодной воды останутся жители Сокола и части центра Липецка, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 91 по улице Фрунзе, № 32, стр. 32 по улице Дружбы, в частном секторе улиц Римского-Корсакова, Ковалёва, Демократической, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Дружбы, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Куйбышева, Пархоменко, Добролюбова, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, П. Лумумбы, К. Либкнехта.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.