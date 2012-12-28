«Металлург» покинул правый защитник

Воспитанник «Краснодара» не пришёлся ко двору в липецкой команде.

До этого бывший игрок юношеской сборной Армении выступал в молодёжном первенстве России за «Краснодар» и в «дивизионе Б» второй лиги за краснодарскую «Кубань-Холдинг», где до перехода в «Металлург» имел больше игровой практики – 19 матчей.









Бабаян запомнился старанием на тренировках, но стабильным игроком основы в Липецке не стал

