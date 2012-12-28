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Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Спорт
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сегодня, 11:00
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«Металлург» покинул правый защитник
Воспитанник «Краснодара» не пришёлся ко двору в липецкой команде.
Серьёзной эту потерю назвать трудно. Бабаян перешёл в нашу команду в самом конце заявочной компании в сентябре, но сыграл всего лишь в двух матчах – 21 сентября дома против пятигорского «Машука» (0:1) и в заключительной игре сезона в Краснодаре (3:2). В общей сложности он провёл на поле 68 минут и, по сути, не пришёлся ко двору в команде.
До этого бывший игрок юношеской сборной Армении выступал в молодёжном первенстве России за «Краснодар» и в «дивизионе Б» второй лиги за краснодарскую «Кубань-Холдинг», где до перехода в «Металлург» имел больше игровой практики – 19 матчей.
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Спортивный директор «сталеваров» Андрей Овчинников сообщил GOROD48, что клуб намерен сохранить костяк команды, которая достойно выглядела в последние месяцы и во втором круге показала 4-й результат в подгруппе «Серебро». В частности, липчане продолжают рассчитывать на своего нового лидера арендованного у столичного «Спартака» своего лучшего бомбардира (5 голов) Антона Рощина.
Вместе с тем по информации GOROD48, в январе команду покинет ещё один игрок – на этот раз из группы атаки, который нашёл себе вариант трудоустройства в подгруппе «Золото»: липчанина позвали в «Торпедо» из Миасса.
Следующий сезон «Металлург» проведёт в «дивизионе Б», который играет по системе «весна-осень». Чемпионат ориентировочно стартует в первых числах апреля. Болельщики надеются, что их любимая команда сумеет за один сезон вернуться в буфер, чтобы дальше претендовать на выход в первую лигу.
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