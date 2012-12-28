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сегодня, 11:00
10

«Металлург» покинул правый защитник

Воспитанник «Краснодара» не пришёлся ко двору в липецкой команде.

«Металлург» покинул первый футболист в межсезонье. Клуб объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с 20-летний воспитанником Академии «Краснодара» Русланом Бабаяном.

Серьёзной эту потерю назвать трудно. Бабаян перешёл в нашу команду в самом конце заявочной компании в сентябре, но сыграл всего лишь в двух матчах – 21 сентября дома против пятигорского «Машука» (0:1) и в заключительной игре сезона в Краснодаре (3:2). В общей сложности он провёл на поле 68 минут и, по сути, не пришёлся ко двору в команде.

До этого бывший игрок юношеской сборной Армении выступал в молодёжном первенстве России за «Краснодар» и в «дивизионе Б» второй лиги за краснодарскую «Кубань-Холдинг», где до перехода в «Металлург» имел больше игровой практики – 19 матчей.

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Бабаян запомнился старанием на тренировках, но стабильным игроком основы в Липецке не стал

Спортивный директор «сталеваров» Андрей Овчинников сообщил GOROD48, что клуб намерен сохранить костяк команды, которая достойно выглядела в последние месяцы и во втором круге показала 4-й результат в подгруппе «Серебро». В частности, липчане продолжают рассчитывать на своего нового лидера арендованного у столичного «Спартака» своего лучшего бомбардира (5 голов) Антона Рощина.

Вместе с тем по информации GOROD48, в январе команду покинет ещё один игрок – на этот раз из группы атаки, который нашёл себе вариант трудоустройства в подгруппе «Золото»: липчанина позвали в «Торпедо» из Миасса.

Следующий сезон «Металлург» проведёт в «дивизионе Б», который играет по системе «весна-осень». Чемпионат ориентировочно стартует в первых числах апреля. Болельщики надеются, что их любимая команда сумеет за один сезон вернуться в буфер, чтобы дальше претендовать на выход в первую лигу.
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (10)

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Сначала новые
добрый ээх
сегодня, 18:20
очень важная новость.........
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Открою тайну
сегодня, 18:41
Мог бы не читать..
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Дзюба
сегодня, 13:32
Возьмите меня. Я могу и правой и левой...
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Болельщик
сегодня, 13:16
Ну хоть левый остался, это хорошо. А то получится как в фильме И где моя рота?
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петя .
сегодня, 12:21
это уже пиар клуба .писать не будут про себя.забудут металург через 30 дней.покинул появился .правда это кому интересно.))
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Болельщики надеются...
сегодня, 11:59
Ни на что они не надеются
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Блондинка
сегодня, 11:56
Новость года!Сенсация!
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Старый фанат
сегодня, 11:16
После того, что Спартак сделал с Краснодаром, он обязан на Краснодаре жениться))
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А шо
сегодня, 11:14
Своих уже нет?Бабло меньше пилите,а воспитывайте новое поколение.
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А то
сегодня, 11:20
Во всем мире бабло пилят на трансферах. Чем мы хуже?
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