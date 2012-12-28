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Спорт
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15 минут назад
Болельщики выбрали самый красивый гол «Металлурга» в сезоне
По нашей информации, «сталевары» сохранят его автора и на следующий год.
В итоге наибольшее число голосов болельщиков набрал победный гол полузащитника Антона Рощина в Дзержинске. Матч близился к концу, но на 83-й минуте 19-летний хавбек завершил многоходовую комбинацию липчан ударом в дальнюю «девятку».
В этой же игре вратарь Никита Яворский в компенсированное время отразил пенальти, отстояв победу – 1:0.
Это была первая «виктория» «Металлурга», а шёл уже к сожалению 13-й тур. Именно после того матча наша команда преобразилась и выдала на-гора ещё несколько отличных результатов, но спастись от вылета, увы, не смогла.
Второе место занял дальний удар хавбека Дмитрия Великородного с дальней дистанции в Муроме в «девятку» в стиле бразильца Роналдинью (матч завершился вничью – 1:1). Замкнул сильнейшую тройку капитан команды Дмитрий Пахомов, который в британском стиле головой поразил ворота брянского «Динамо» (4:1).
Всего в «Серебре» «Металлург» забил 22 гола.
Победитель голосования Антон Рощин арендован «Металлургом» у московского «Спартака». В первом круге вчерашний юниор трудно входил в мужской футбол, но затем разыгрался и с 5-ю голами мячами стал лучшим бомбардиром команды.
Антон Рощин (в центре) новый лидер команды
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