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15 минут назад

Болельщики выбрали самый красивый гол «Металлурга» в сезоне

По нашей информации, «сталевары» сохранят его автора и на следующий год.

В соцсетях провели опрос на самый красивый мяч, забитый «Металлургом» в подгруппе «Серебро» в уходящем году.

В итоге наибольшее число голосов болельщиков набрал победный гол полузащитника Антона Рощина в Дзержинске. Матч близился к концу, но на 83-й минуте 19-летний хавбек завершил многоходовую комбинацию липчан ударом в дальнюю «девятку».

В этой же игре вратарь Никита Яворский в компенсированное время отразил пенальти, отстояв победу – 1:0.

Это была первая «виктория» «Металлурга», а шёл уже к сожалению 13-й тур. Именно после того матча наша команда преобразилась и выдала на-гора ещё несколько отличных результатов, но спастись от вылета, увы, не смогла.

Второе место занял дальний удар хавбека Дмитрия Великородного с дальней дистанции в Муроме в «девятку» в стиле бразильца Роналдинью (матч завершился вничью – 1:1). Замкнул сильнейшую тройку капитан команды Дмитрий Пахомов, который в британском стиле головой поразил ворота брянского «Динамо» (4:1).

Всего в «Серебре» «Металлург» забил 22 гола.

Победитель голосования Антон Рощин арендован «Металлургом» у московского «Спартака». В первом круге вчерашний юниор трудно входил в мужской футбол, но затем разыгрался и с 5-ю голами мячами стал лучшим бомбардиром команды.

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Антон Рощин (в центре) новый лидер команды

По информации GOROD48, слухи о том, что Рощин зимой покинет «Металлург» беспочвенны. «Спартак» намерен оставить восходящую «звездочку» в Липецке, как минимум, до лета, как и предусмотрено договором аренды. Дальнейшее будет зависеть от наличия у «сталеваров» целей по возвращению в «Серебро» и занимаемого места в турнирной таблице.
Футбол
«Металлург»
Антон Рощин
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