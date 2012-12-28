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43 минуты назад
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В Липецке на 42,8% перевыполнили программу «Ремонт двора»

Лидерами точечного благоустройства стали УК «КИТ», «Парус», «ЖЭУ №4».

Новая муниципальная программа «Ремонт двора» с возмещением 90% затрат из городского бюджета на благоустройство управляющим компаниям, де-факто заработала в Липецке с октября 2023 года. Придумала ее глава города Евгения Уваркина. По ее словам, нужно было наряду с кнутом дать и пряник добросовестным «управляшкам», которым не хватало собственных средств на выполнение пожеланий жителей по точечному благоустройству дворов.

Чтобы получить бюджетное софинансирование, «управляшкам» нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, подписать соглашение с мэрией о признании границами дворов всех их территорий. Во-вторых, подписать соглашение о содержании всего того, что в этих дворах есть — асфальта, тротуарной плитки, детских площадок, зеленых насаждений. В-третьих, УК не должна иметь ни копейки долгов по обязательным платежам. Среди других требований — не быть иноагентом, не находиться в процессе банкротства, являться членом одной из двух СРО, в которые входят несколько десятков городских УК.

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Бюджет программы «Ремонт двора» — 100 миллионов рублей. На субсидии мог рассчитывать бизнес, который вкладывался в расходы на латание ям, обновление качелей, замену на новые мусорных контейнеров и снос сухостоя. Чтобы сократить сроки между жалобами горожан на аварийное дерево, в мэрии значительно упростили регламент признания дерева опасным. Теперь нужны всего три подписи, чтобы снести мертвое дерево: представителя мэрии, УК и ответственного жильца.

— Вы должны понять, что все, что внутри двора — ваша зона ответственности! Выбоины в асфальте, опасные деревья, старые поломанные качели, разбитые мусорные контейнеры — это бич нашего города, это то, что ежедневно раздражает людей. Конечно, у меня есть сомнения, что мы начнем работать по этой новой программе с некоторыми УК. Но с теми, кто не захочет работать на благо горожан, мы будем расставаться. Не хотите пряник — получите кнут! — так на одном из совещаний обратилась к руководителям «управляшек» Евгения Уваркина.

Несколько месяцев «Ремонт двора» был мало кому интересен. Но потом ее, как говорится, раскушали, и «управляшки» встали за деньгами в мэрию просто в очередь.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, за счет средств программы в этом году удалось навести порядок в 295 дворах. Ее показателями стали асфальтирование ям и выбоин общей площадью 13 тысяч квадратных метров, снос 1 564 аварийных деревьев и опиливание еще 119 (с мест вырубки вывезены 2 100 тонн древесно-растительных отходов), ремонт 141 единицы детского оборудования, модернизация 93 контейнерных площадок. Лидерами программы стали УК «КИТ», «Парус», «ЖЭУ №4».

В итоге на вчерашней сессии горсовета председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова попросила депутатов одобрить увеличение бюджета программы на этот год сразу на 42,8 млн рублей. Эти расходы главный финансист муниципалитета назвала одним из городских приоритетов.
Ремонт
благоустройство
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Комментарии (3)

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Клейменов
16 минут назад
То, что администрация должна делать в обязательном порядке (но не делает) это делать ремонт ям, скамеек, опиловка деревьев и так далее, просто переложили на плечи УК, а тем в свою очередь переложили на плечи жильцов увеличив тариф за счет увеличения территории.
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Коммунист
22 минуты назад
Догоним и перегоним Америку!
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Клейменов
24 минуты назад
То, что администрация должна делать в обязательном порядке (но не делает) это делать ремонт ям, скамеек, опиловка деревьев и так далее, просто переложили на плечи УК, а тем в свою очередь переложили на плечи жильцов увеличив тариф за счет увеличения территории.
Ответить
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