Уполномоченными по правам ребенка в Липецкой области может стать бывший сенатор

На пост детского омбудсмена представили всего одну кандидатуру. И это не Юрий Таран.

Завершилось выдвижение кандидатур на пост уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. В областной Совет депутатов внесена только одна кандидатура — Оксаны Хлякиной. Ее на пост предложил губернатор Игорь Артамонов.Оксана Хлякина — доктор биологических наук. Работала врачом клинической лабораторной диагностики ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр». Была депутатом Липецкого областного Совета депутатов и сенатором Совета Федерации. В 2024 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Теперь ее кандидатуру рассмотрят депутаты областного Совета.Полномочия действующего детского омбусмена Юрия Тарана заканчиваются в конце года. В связи с этим областной Совет депутатов и объявлял конкурс на замещение должности. Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области выбирают на пять лет.