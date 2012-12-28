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19 минут назад
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Уполномоченными по правам ребенка в Липецкой области может стать бывший сенатор

На пост детского омбудсмена представили всего одну кандидатуру. И это не Юрий Таран.

Завершилось выдвижение кандидатур на пост уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. В областной Совет депутатов внесена только одна кандидатура — Оксаны Хлякиной. Ее на пост предложил губернатор Игорь Артамонов.

Оксана Хлякина — доктор биологических наук. Работала врачом клинической лабораторной диагностики ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр». Была депутатом Липецкого областного Совета депутатов и сенатором Совета Федерации. В 2024 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Теперь ее кандидатуру рассмотрят депутаты областного Совета.

Полномочия действующего детского омбусмена Юрия Тарана заканчиваются в конце года. В связи с этим областной Совет депутатов и объявлял конкурс на замещение должности. Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области выбирают на пять лет.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
омбудсмен
сенатор
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Комментарии (1)

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Как гость
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Гость
9 минут назад
Тарана надо возвращать в образование.Вернее,в управление этим процессом.
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