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Липецкая вечЁрка: местные министры, ремонт подземного перехода и новогодние автобусы
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Липецкая вечЁрка: местные министры, ремонт подземного перехода и новогодние автобусы

Сегодня, 9 декабря, стало известно, что в областном правительстве появятся министры, управление главного смотрителя объявило тендер на ремонт подземного перехода, и в рейс вышли новогодние автобусы.

В правительстве Липецкой области с 1 января 2025 года будут работать не начальники управлений, а министры! Нововведение власти объясняют приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным. Теперь осталось ьолько депутатам облсовета дать добро на переименование.

Новость набрала более сотни комментариев. Она оказалась настолько непривычной, что читатели GOROD48 даже не знали толком как на нее реагировать.

«Людей не смешите, министры Липецкой области», — заметил Ёлы Палыч.

«Очень нужное и важное нововведение! Вот прямо сейчас задумался — а как же раньше мы без этого жили?» — удивился Савелий.

«Министр-то поважнее звучит, .да и зарплата побольше», — считает Леха.

«В МЭСБЕ указано что министр — высший государственный чиновник, непосредственно подчинённый главе государства», — сообщила Энциклопедия.

«Выходит, что Липецк уже не город РФ, а отдельная страна», — удивился Гражданин.

«Вроде сегодня не 1 апреля», — не поверила Клара.

«Область с гулькин нос, зато теперь с министрами», — посмеялся Ха-ха.

«И обращаться к ним предлагаю ваше превосходительство и кланяться!» — добавил Я.

«Может, министр лопатами закопает все раскопы Квадры!» — размечтался 65+.

«Как себя только не назовут слуги. А что по-русски должность не называете? Министр происходит от латинского minister — «помощник, слуга, служитель». Слишком по-русски стремно звучит и не солидно!» — расшифровал Министр служитель.

«Такими темпами Госдума своя появится», — уверен Гость.

И еще о кадрах. Губернатор Игорь Артамонов внес кандидатуру Оксаны Хлякиной на  пост уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. Теперь ее должны рассмотреть депутаты регионального парламента.



Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Оксана Хлякина — доктор биологических наук. Работала врачом клинической лабораторной диагностики ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр». Была депутатом Липецкого областного Совета депутатов и сенатором Совета Федерации. В 2024 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Детского омбудсмена выбирают раз в пять лет. Полномочия Юрия Тарана заканчиваются в 2024 году.

«Тарана надо возвращать в образование. Вернее, в управление этим процессом», — посоветовал Гость.

Управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на  ремонт подземного перехода под Петровским спуском. Начальная цена контракта 23 341 328 рублей.

Победитель должен капитально отремонтировать переход, но главное — сохранить мозаику на стенах в первозданном виде, а недостающую смальту керамики изготовить в аутентичном виде.

Работы должны быть закончены к 1 июля 2025 года.

Казалось бы — хорошая новость, но комментаторы GOROD48 начали почему-то заранее высказывать опасения.

«Опять недобросовестного, но дешевого наймут, потом еще-за первым переделывать. Как не раз бывало», — переживает Буквоед.

«В 1980-е эти мозаичные панно были объектом показа на городских экскурсиях, т. к. на них отражена история Липецкого края, поэтому обязательно их надо восстановить в первозданном виде», — напомнил гость.

А в Арбитражном суде рассматривают дело о  реконструкции питьевых фонтанчиков в Нижнем парке.

Сегодня на линию вышли новогодние автобусы. Два в Липецке и один в Ельце. Празднично украшенные машины подняли настроение пассажирам. На предприятии «Липецкие автобусные линии» пообещали менять маршруты автобусов, чтобы в них прокатились как можно больше пассажиров.



«Супер, хороший проект настроение людям, но главное, что бы автобусы ходили по графику, а не как 11 маршрут, хочу — ежу, хочу — нет», — написал Близкий.

«Во всех автобусах грязные окна, просто безобразие, наведите порядок уже, самим нестыдно ездить, как в чулане», — пожаловался 16 район.

Завтра в Липецке ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Так что будьте внимательны на дорогах. По прогнозам синоптиков, температура днем в городе будет колебаться от -1 до -3 градусов.
вечЁрка
министр
подземный пеерход
новогодний автобус
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Комментарии (2)

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Электорат
29 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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65+
53 минуты назад
Чтобы улучшить жизнь россиян нужно у рубля убрать два нуля и тогда Доллор будет стоить 90 копеек цены снизятся и стабилизируются . Но власть на это не пойдёт а то буржуи бедней станут!
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