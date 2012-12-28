Липецкая вечЁрка: местные министры, ремонт подземного перехода и новогодние автобусы

Сегодня, 9 декабря, стало известно, что в областном правительстве появятся министры, управление главного смотрителя объявило тендер на ремонт подземного перехода, и в рейс вышли новогодние автобусы.