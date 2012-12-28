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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: местные министры, ремонт подземного перехода и новогодние автобусы
Сегодня, 9 декабря, стало известно, что в областном правительстве появятся министры, управление главного смотрителя объявило тендер на ремонт подземного перехода, и в рейс вышли новогодние автобусы.
Новость набрала более сотни комментариев. Она оказалась настолько непривычной, что читатели GOROD48 даже не знали толком как на нее реагировать.
«Людей не смешите, министры Липецкой области», — заметил Ёлы Палыч.
«Очень нужное и важное нововведение! Вот прямо сейчас задумался — а как же раньше мы без этого жили?» — удивился Савелий.
«Министр-то поважнее звучит, .да и зарплата побольше», — считает Леха.
«В МЭСБЕ указано что министр — высший государственный чиновник, непосредственно подчинённый главе государства», — сообщила Энциклопедия.
«Выходит, что Липецк уже не город РФ, а отдельная страна», — удивился Гражданин.
«Вроде сегодня не 1 апреля», — не поверила Клара.
«Область с гулькин нос, зато теперь с министрами», — посмеялся Ха-ха.
«И обращаться к ним предлагаю ваше превосходительство и кланяться!» — добавил Я.
«Может, министр лопатами закопает все раскопы Квадры!» — размечтался 65+.
«Как себя только не назовут слуги. А что по-русски должность не называете? Министр происходит от латинского minister — «помощник, слуга, служитель». Слишком по-русски стремно звучит и не солидно!» — расшифровал Министр служитель.
«Такими темпами Госдума своя появится», — уверен Гость.
И еще о кадрах. Губернатор Игорь Артамонов внес кандидатуру Оксаны Хлякиной на пост уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. Теперь ее должны рассмотреть депутаты регионального парламента.
Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Оксана Хлякина — доктор биологических наук. Работала врачом клинической лабораторной диагностики ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр». Была депутатом Липецкого областного Совета депутатов и сенатором Совета Федерации. В 2024 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Детского омбудсмена выбирают раз в пять лет. Полномочия Юрия Тарана заканчиваются в 2024 году.
«Тарана надо возвращать в образование. Вернее, в управление этим процессом», — посоветовал Гость.
Управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на ремонт подземного перехода под Петровским спуском. Начальная цена контракта 23 341 328 рублей.
Победитель должен капитально отремонтировать переход, но главное — сохранить мозаику на стенах в первозданном виде, а недостающую смальту керамики изготовить в аутентичном виде.
Работы должны быть закончены к 1 июля 2025 года.
Казалось бы — хорошая новость, но комментаторы GOROD48 начали почему-то заранее высказывать опасения.
«Опять недобросовестного, но дешевого наймут, потом еще-за первым переделывать. Как не раз бывало», — переживает Буквоед.
«В 1980-е эти мозаичные панно были объектом показа на городских экскурсиях, т. к. на них отражена история Липецкого края, поэтому обязательно их надо восстановить в первозданном виде», — напомнил гость.
А в Арбитражном суде рассматривают дело о реконструкции питьевых фонтанчиков в Нижнем парке.
Сегодня на линию вышли новогодние автобусы. Два в Липецке и один в Ельце. Празднично украшенные машины подняли настроение пассажирам. На предприятии «Липецкие автобусные линии» пообещали менять маршруты автобусов, чтобы в них прокатились как можно больше пассажиров.
«Супер, хороший проект настроение людям, но главное, что бы автобусы ходили по графику, а не как 11 маршрут, хочу — ежу, хочу — нет», — написал Близкий.
«Во всех автобусах грязные окна, просто безобразие, наведите порядок уже, самим нестыдно ездить, как в чулане», — пожаловался 16 район.
Завтра в Липецке ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Так что будьте внимательны на дорогах. По прогнозам синоптиков, температура днем в городе будет колебаться от -1 до -3 градусов.
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