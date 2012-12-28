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Мэрия требует от подрядчика сохранить аутентичность мозаичного панно в переходе под Петровским спуском
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31 минуту назад
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Мэрия требует от подрядчика сохранить аутентичность мозаичного панно в переходе под Петровским спуском

и создать пол с покрытием террацо с добавлением мраморной крошки.

Управление главного смотрителя мэрии объявило о поиске заказчика на капремонт подземного перехода на Петровском спуске с начальной ценой контракта в 23 341 328 рублей.

Переход, построенный в 1975 году, уникален своими мозаичными панно, рассказывающими об истории Липецка: создании железоделательного завода, открытии рудников и минеральных источников. Часть мозаики утеряна, остальные панно щедро расписаны вандалами, что, очевидно, предложено считать граффити.

Техническое задание предполагает множество видов работ. Подрядчику необходимо разобрать тротуарную плитку у подходов к тоннелю и сделать в этих местах гидроизоляцию, обустроить дополнительный перехватывающий дренажный приямок для стока вод по крутому спуску и их отвод через новый лоток на дорогу. Строители должны полностью демонтировать входные группы и ступени перехода, снять с его стен гранитные плиты и облицовку из колотого камня, перестроить подпорные стены, демонтировать старую кирпичную кладки и даже бетонный пол туннеля. После этих предварительных работ подрядчику нужно подготовить пол, стены и потолок перехода под новое покрытие.

В тоннеле появится новый пол в стиле терраццо. В техзадании объясняется, что это покрытие «состоит из цемента, кварцевого песка и естественных камешков мрамора с добавлением пластификатора». «В качестве сырья для терраццо употребляются так называемые терраццовые зерна и соответствующее вяжущее вещество, в большинстве случаев портландцемент. В качестве добавки применяются зерна мрамора, которые можно шлифовать и полировать. Терраццовые зерна употребляются различной величины, от тонкой пыли до больших зерен размером в 5-20 мм».

Если говорить о мозаике, то задача подрядчика — воссоздание мозаичного панно в первозданном виде. В документе указана необходимость сохранения существующей оригинальной керамики. «Недостающую смальту керамики изготовить в аутентичном виде».

Сроки выполнения работ — с момента заключения контракта к Дню города, к 1 июля 2025 года.

Напомним, что о необходимости ремонта этого подземного перехода говорили несколько последних лет. Проектно-сметную документацию реставрации разработали еще в 2022 году. В 2023-м, по мнению экспертов, на все виды работ с восстановлением мозаики подземного перехода требовалось чуть более 15 миллионов рублей.
подземный переход
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Буквоед
13 минут назад
Опять недобросовестного,но дешевого наймут,потом еще-за первым переделывать...Как не раз бывало...
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Ищут
4 минуты назад
В интернете, на авито - распродажах ? Если смотреть на результаты выполнения контрактов - никаких сомнений не возникает !
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