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Спор о реконструкции питьевых фонтанчиков в Нижнем парке решают в суде
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14 минут назад

Спор о реконструкции питьевых фонтанчиков в Нижнем парке решают в суде

Ранее выданное разрешение отменило Управление строительства и архитектуры Липецкой области.

Арбитражный суд рассматривает спор о разрешении на реконструкцию питьевых фонтанчиков в Нижнем парке: ООО «Водолей» и индивидуальный предприниматель Брычаев В.И. обратились с заявлением о признании незаконным приказа Управления строительства и архитектуры Липецкой области об отмене разрешения на строительство.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2023 года индивидуальному предпринимателю Путилину А.П. Управлением строительства и архитектуры было выдано разрешение на реконструкцию участка с питьевыми фонтанчиками липецких минеральных вод. Но позднее объект был продан, а право аренды на земельный участок передано ИП Брычаеву В.И. и ООО «Водолей».

В мае 2024 года на основании представления прокуратуры разрешение на реконструкцию отменено приказом Управления строительства и архитектуры. Основанием для отмены стало нарушение запрета изменять габариты реконструируемых объектов. Тогда ООО «Водолей» и индивидуальный предприниматель Брычаев В.И. обратились в арбитражный суд.

«Они указали, что прокуратурой и Управлением строительства и архитектуры не учтено, что фактическая высота спорного объекта (самая высокая часть участка с фонтанчиками с куполом и шпилем) в 3,85 метра, отраженная в инвентаризационном деле 2000 года, не является в данной ситуации нормативным показателем. В соответствии с проектом 1989 года на восстановление и благоустройство участка с питьевыми фонтанчиками высота данного объекта должна составлять 10 метров. Данное восстановление по проекту 1989 года не было произведено из-за экономического кризиса 1990-х годов, фактически восстановление объекта было прервано. Объект остался недостроенным, именно на такое его состояние и было изготовлено в 2000 году инвентаризационное дело. Лишь в настоящее время появилась возможность восстановить объект в полном объеме», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Сейчас к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены прокуратура Липецкой области и Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области.
Нижний парк
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