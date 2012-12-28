В Липецкой области до +1 и туман

На дорогах сохранится гололед.

10 декабря территория Липецкой области окажется в зоне повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. 12 декабря регион попадет в зону холодного атмосферного фронта, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от -1 до -6 градусов, днем — от -4 до +1 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью — от -3 до -5 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.День 10 декабря стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году — 27 градусов мороза.