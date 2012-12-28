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Коронавирус
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13 минут назад
Выявленных случаев COVID-19 стало меньше, но от болезни по-прежнему умирают
За неделю выявлен 81 случай коронавирусной инфекции, от болезни умер один человек.
В России за неделю от COVID-19 умер 61 человек — это на 12 больше, чем за предыдущую неделю. В ЦФО за неделю умерли от болезни 14 человек, помимо Липецкой области летальные исходы коронавирусной инфекции зарегистрированы в Брянской и Владимирской областях — по одному, и в Москве — 11 умерших. Об этом сообщил сайт объясняем.рф.
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