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77
26 минут назад

На Соколе произошел пожар в торговом комплексе

В одном из магазинов загорелся холодильник

На улице Кочеткова ночью возник пожар в торговом комплексе, в котором расположены несколько магазинов.

По некоторым данным в одном из магазинов загорелся холодильник.

На месте возгорания работают несколько пожарных расчетов.
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