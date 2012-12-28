На Соколе произошел пожар в торговом комплексе

В одном из магазинов загорелся холодильник



На улице Кочеткова ночью возник пожар в торговом комплексе, в котором расположены несколько магазинов.По некоторым данным в одном из магазинов загорелся холодильник.На месте возгорания работают несколько пожарных расчетов.