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Происшествия
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26 минут назад
На Соколе произошел пожар в торговом комплексе
В одном из магазинов загорелся холодильник
По некоторым данным в одном из магазинов загорелся холодильник.
На месте возгорания работают несколько пожарных расчетов.
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