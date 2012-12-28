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60
49 минут назад
4

Самолюбие есть, побед нет: без своего лидера липчанки дали бой фавориту

Два сета наша команда продержалась почти на равных.

Во второй игре 6-го тура Высшей лиги «А» в Калининграде липецкие волейболистки сегодня уступили «Корабелке» из Санкт-Петербурга – 0:3.

Игра оставила смешанные чувства. С одной стороны, никто многого не ждал в матче с командой, которая в прошлом сезоне стала победительницей турнира в «вышке» и отказалась от перехода в Суперлигу лишь по финансовым соображениям. С другой – побед и очков у нашей команды не прибавляется, и это прискорбный факт.

Сегодня «Липецк» потерял из-за травмы одного из своих лидеров Евгению Важнову, но даже в такой ситуации команда сумела собраться и две партии боролась с «Корабелкой» почти на равных. Возможно, команда из города на Неве немного недооценивала наших девчат, но это – ей проблемы. Липчанки временами смотрелись весьма достойно и уступали лишь в концовках – оба раза по 22:25.

И лишь в третьем сете подопечные 64-летней олимпийской чемпионки-1980 Светланы Сафроновой безраздельно доминировали на площадке – 25:12. Забивала соперниц Елизавета Нестерова принесла команде ровно треть всех очков - 25.

В таблице мы по-прежнему с одной победой в 18-ти играх делим последнее и предпоследнее 13-е и 14-е места с «Уфимочкой-УГНТУ». С которой очные встречи ждут нас в Орле в конце сентября.

Напомним, что вчера липчанки проиграли калининградскому «Локомотиву-2» - 1:3. Завтра в туре выходной, а в субботу и воскресенье нас будут ждать вновь игры с теми же соперницами – дублерами «Локо» и «Корабелкой».

Фото ВК "Локомотив" (Калининград)
Волейбол
ВК «Липецк»
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Комментарии (4)

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Ентот пэтриот
9 минут назад
Разогнать их надо, пусть идут дворы метут.
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Ваш тренер
19 минут назад
Нет в Липецке волейбола, и никогда не было. Поможет только Абелардо из Газмяса
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Старый фанат
32 минуты назад
Теперь и сборная Брунея нам по плечу
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Папа коммуниста
7 минут назад
Это тот Бруней, который вынес Латвию 3:0?
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