Самолюбие есть, побед нет: без своего лидера липчанки дали бой фавориту

Два сета наша команда продержалась почти на равных.



Напомним, что вчера липчанки проиграли калининградскому «Локомотиву-2» - 1:3 . Завтра в туре выходной, а в субботу и воскресенье нас будут ждать вновь игры с теми же соперницами – дублерами «Локо» и «Корабелкой».





Фото ВК "Локомотив" (Калининград)



Во второй игре 6-го тура Высшей лиги «А» в Калининграде липецкие волейболистки сегодня уступили «Корабелке» из Санкт-Петербурга – 0:3.Игра оставила смешанные чувства. С одной стороны, никто многого не ждал в матче с командой, которая в прошлом сезоне стала победительницей турнира в «вышке» и отказалась от перехода в Суперлигу лишь по финансовым соображениям. С другой – побед и очков у нашей команды не прибавляется, и это прискорбный факт.Сегодня «Липецк» потерял из-за травмы одного из своих лидеров Евгению Важнову, но даже в такой ситуации команда сумела собраться и две партии боролась с «Корабелкой» почти на равных. Возможно, команда из города на Неве немного недооценивала наших девчат, но это – ей проблемы. Липчанки временами смотрелись весьма достойно и уступали лишь в концовках – оба раза по 22:25.И лишь в третьем сете подопечные 64-летней олимпийской чемпионки-1980 Светланы Сафроновой безраздельно доминировали на площадке – 25:12. Забивала соперниц Елизавета Нестерова принесла команде ровно треть всех очков - 25.В таблице мы по-прежнему с одной победой в 18-ти играх делим последнее и предпоследнее 13-е и 14-е места с «Уфимочкой-УГНТУ». С которой очные встречи ждут нас в Орле в конце сентября.