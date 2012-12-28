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Спорт
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26 минут назад
Проиграли концовку решающей партии, а следом и весь матч
Надолго в Калининграде наших волейболисток не хватило.
Дублёрши чемпионок России 2021 и 2022 гг., а также действующих «серебряных» призёров страны не хватают звёзд с неба в Высшей лиге. Команда находится в нижней части таблицы, более того – в сентябре в Кубке России липчанки уверенно победили второй состав «железнодорожниц» - 3:0. Всё это позволяло говорить о неплохих шансах «Липецка».
На адаптацию во дворце спорта «Янтарь» у подопечных Александра Горбаткова ушло не много времени. В стартовом отрезке наша команда сначала проигрывала – 3:5, а затем выдала отличный отрезок и вырвалась вперёд – 7:5. Ко второму техническому перерыву преимущество «Липецка» было небольшим – 16:14, но затем выросло, в итоге – уверенный выигрыш сета – 25:18.
Во второй партии девчата пытались продолжить начатое, но прибавил и «Локомотив», в итоге команды шли почти вровень, на финише – 20:20, 22:22… Затем липчанки проиграли два розыгрыша подряд – 22:24, что в такой ситуации равносильно приговору, в результате – 23:25.
Отданная в концовке партия, видимо, сильно повлияла на команду. Вновь усилились старые ошибки – и в защите, и в передачах. Почти не работал блок, в результате поражения в двух следующих партиях – 16:25 и 19:25.
Завтра ничего хорошего лучше не ждать – играем с одним из фаворитов «Корабелкой» (Санкт-Петербург), которая сегодня не оставила шансов экс-клубу Суперлиги «Атому-Курск - 3:0.
В пятницу у спортсменок будет выходной, а в субботу и воскресенье нас ждут повторные встречи с «Локомотивом-2» и «Корабелкой».
В 17-ти матчах в активе нашей команды всего…она победа, мы делим последнее и предпоследнее место с «Уфимочкой-УГНТУ». Видимо, бороться в нынешнем сезоне остаётся только за вышивание, чтобы не стать последней командой по итогам сезона. В этой связи очень важными будут очные встречи между аутсайдерами: с девушками из Уфы наша команда сыграет в 8-м туре в Орле под Новый Год – 24 и 27 декабря.
Фото ВК "Локомотив" (Калининград)
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