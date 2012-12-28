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Происшествия
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сегодня, 09:33
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30-летний липчанин повредил окно киоска и украл для девушки финики
Кража попала на запись камеры наблюдения.
«5 ноября в отдел полиции № 2 с заявлением о краже товара из фруктового киоска обратился 42-летний мужчина, который сообщил, что со 2 по 5 ноября неизвестные, повредив окно фруктового киоска по улице Московской, похитили финики на общую сумму 2 700 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
30-летний подозреваемый признал вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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