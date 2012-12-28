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Происшествия
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54 минуты назад
Гостеприимного липчанина оштрафовали на 100 000 рублей
В своей квартире на улице Звёздной мужчина прописал граждан Армении, Узбекистана и Таджикистана.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина трижды обращался в МФЦ на улице Титова с уведомлениями о прибытии иностранцев — он регистрировал их по месту пребывания в своей квартире в доме №8 на улице Звёздной, но никто из гостей фактически никогда там не жил.
30 января этого года мужчина «приютил» у себя 41-летнего гражданина Армении, 24 февраля — 47-летнего гражданина Узбекистана, а 7 марта — 29-летнего гражданина Таджикистана.
Липчанин признал вину и заявил ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства. Дело рассматривали в особом порядке.
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