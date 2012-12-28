Гостеприимного липчанина оштрафовали на 100 000 рублей

В своей квартире на улице Звёздной мужчина прописал граждан Армении, Узбекистана и Таджикистана.

38-летнего липчанина осудили за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан по месту пребывания в России (по статьи 322.3 УК РФ) и оштрафовали на 100 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина трижды обращался в МФЦ на улице Титова с уведомлениями о прибытии иностранцев — он регистрировал их по месту пребывания в своей квартире в доме №8 на улице Звёздной, но никто из гостей фактически никогда там не жил.30 января этого года мужчина «приютил» у себя 41-летнего гражданина Армении, 24 февраля — 47-летнего гражданина Узбекистана, а 7 марта — 29-летнего гражданина Таджикистана.Липчанин признал вину и заявил ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства. Дело рассматривали в особом порядке.