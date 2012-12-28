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Общество
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54 минуты назад
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Выплату от Липецка за контракт с Минобороны увеличивают с 200 тысяч до полумиллиона рублей
С такой инициативой мэрия обратилась в горсовет. Общая разовая сумма, которую получит контрактник, таким образом составит 1,5 миллиона рублей.
Таким образом, с учетом федеральных и региональных выплат добровольцы, заключившие контракт с 1 ноября по 31 декабря 2024 года в Липецке, могут получить суммарную разовую выплату в 1,5 млн рублей (эта сумма будет складываться из единовременной муниципальной выплаты, 400 000 рублей единовременной президентской выплаты и 600 000 рублей выплаты от правительства области).
Напомним, что муниципальную выплату в размере 200 тысяч рублей мэрия ввела в августе. С сентября она распространяется и на иностранцев, заключивших контракт с Минобороны в Липецке.
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