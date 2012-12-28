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438
54 минуты назад
4

Выплату от Липецка за контракт с Минобороны увеличивают с 200 тысяч до полумиллиона рублей

С такой инициативой мэрия обратилась в горсовет. Общая разовая сумма, которую получит контрактник, таким образом составит 1,5 миллиона рублей.

Завтра бюджетная комиссия Липецкого горсовета обсудит инициативу мэрии об увеличении единовременной муниципальной выплаты для заключивших контракт о прохождении военной службы для выполнения задач СВО с 200 тысяч до полумиллиона рублей.

Таким образом, с учетом федеральных и региональных выплат добровольцы, заключившие контракт с 1 ноября по 31 декабря 2024 года в Липецке, могут получить суммарную разовую выплату в 1,5 млн рублей (эта сумма будет складываться из единовременной муниципальной выплаты, 400 000 рублей единовременной президентской выплаты и 600 000 рублей выплаты от правительства области).

Напомним, что муниципальную выплату в размере 200 тысяч рублей мэрия ввела в августе. С сентября она распространяется и на иностранцев, заключивших контракт с Минобороны в Липецке.
СВО
выплаты
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Комментарии (4)

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Сначала новые
щедрость
12 минут назад
за полтора ляма сейчас можно купить только б/у ВАЗ и уже денег на его ремонт не хватит
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Элиот
13 минут назад
А что так мало? Даёшь сто миллионов!
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Дед
19 минут назад
В городах милионника выплаты от 2 миллионов, выгодней там контракт заключать.
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робот Вертнер
43 минуты назад
Всё равно мало. Хочется больше!
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