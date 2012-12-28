Поручитель по кредиту: рисковать или не доверять?

Ваш родственник или хороший друг хочет взять кредит и просит вас стать поручителем? С одной стороны близкого человека хочется выручить, или просто неудобно отказать в просьбе, с другой…

… А с другой стороны, вы не уверены, не окажется ли в будущем формальная на первый взгляд подпись под юридическим документом вполне реальным бременем. GOROD48 поможет разобраться кто такой поручитель и какие обязанности на него возлагаются.Поручительство прочно ассоциируется с банками – финансовые учреждения используют эту форму как дополнительную гарантию для возврата кредита. Иными словами, поручитель – это человек, который готов вернуть банку долг, если заемщик станет неплатежеспособным и не сможет этого сделать. Кроме долга поручитель обязуется вернуть также пени и штрафы, если таковые появятся. На подобные условия вы соглашаетесь, когда ставите свою подпись в качестве поручителя. А банк таким образом старается снизить свои риски: при финансовой несостоятельности заемщика он всё равно получит деньги назад, но уже от другого лица. Если речь идет о крупной сумме, поручителей по кредиту может быть несколько. С другой стороны, привлекая платежеспособного гаранта, заемщик может рассчитывать на увеличение максимальной суммы кредита, за счет объединения доходов кредитующегося и поручителя.Поручительство необходимо не всегда, в большинстве случаев банки выдают кредиты и без него. Поручителя привлекают, когда заемщик хочет оформить длительный и крупный займ – например, автокредит или ипотеку (отметим, к оформлению ипотеки чаще привлекают созаемщика, однако иногда поручитель нужен и при этом виде кредитования). Также поручитель может потребоваться, если вы хотите взять больше установленного банком лимита, у вас не очень хорошая кредитная история или имеются другие текущие займы, а финансовая нагрузка близка к определенному законом пределу. Также банк попросит выступить гарантом платежеспособности другого человека, если у заемщика нет постоянного места работы, минимальный трудовой стаж, нет возможности подтвердить официальный доход.Для банка не имеют значения ваши слова, что вот этот друг, с которым мы сидели с первого класса за одной партой, очень надежный. Поручитель должен соответствовать возрастным границам – от 21 года до 55 (для женщин) 65 (для мужчин) лет, у него должно быть российское гражданство и постоянная регистрация по месту жительства, постоянное место работы – не менее четырех месяцев на текущем месте, - подтвержденный доход, положительная кредитная история. Кроме того, поручившийся гражданин не должен иметь судимостей и действующих кредитных договоров.Закон выделяет два вида ответственности по чужим обязательствам: солидарную и субсидиарную. И та, и другая означает переход обязательств на поручителя, если их не выполняет первый должник. Есть небольшие различия – при субсидиарной ответственности банк сперва подает в суд на основного должника. Если привлечь к ответственности заемщика не удается, к субсидиарной ответственности привлекается поручитель. Солидарная ответственность предполагает одинаковые обязанности по возврату заемных средств. Получатель кредита становится первым плательщиком. Но если он не исполняет своих обязательств, то они автоматически, без суда, переходят к поручителю. Как раз с этим и связаны неожиданные требования, погасить задолженность по уже забытой банковской ссуде друга или родственника. Следует помнить, что обязанности поручительства могут наследоваться – если заемщик на момент смерти поручителя был жив.Следует помнить - поручитель несёт полную финансовую ответственность за должника, однако он не может претендовать на кредитные средства, не получает права собственности на часть имущества, за которое платит. Потребовать от недобросовестного партнера возврата потраченных средств поручитель может после разрешения всех вопросов с банком и в судебном порядке. Изъять приобретаемое имущество в пользу поручителя можно по договорённости сторон либо в суде. В остальных случаях судом будет установлен порядок расчётов. Иными словами, у вас нет доступа к кредитным деньгам, но вы несете равную с заемщиком ответственность за то, чтобы банк получил их обратно.В случае возникновения просрочек по платежам кредитная история портится не только у заемщика, но и у поручителя. Также при необходимости оформить займ для себя могут возникнуть проблемы - банк сначала вычтет от имеющегося дохода обязательный минимум для жизни, потом сумму кредитного поручительства, и лишь только исходя из оставшейся суммы вам смогут оформить кредит, который можно покрыть оставшимися у вас деньгами.Прекратить поручительство просто по своему желанию и без согласия банка невозможно. Аргументы – мой друг (родственник) оказался очень нехорошим человеком, мы больше не общаемся, для закона не являются основанием для прекращения финансовых обязательств. Чтобы прекратить поручительство, нужно погасить долг. Это может сделать сам заемщик, или вы как поручитель. Но пока долг есть, поручительство действует.Причины для отказа от поручительства должны быть весомыми. Например, банк может рассмотреть такой вариант, когда кредитор без предупреждения изменил условия договора в худшую сторону: увеличил процент, продлил срок действия договора. Или долг был переведен на другого заемщика, за которого вы не согласны ручаться. Еще одной причиной для расторжения договора поручительства может стать банкротство поручившегося. Договор можно признать недействительным, если он был заключен обманным путем. Например, кто-то взял ваши данные и поставил вашу подпись в графе «поручитель». Этот вопрос решается в суде.Поручительство — добровольная процедура, человек сам принимает решение о заключении договора. Если есть какие-либо опасения и сомнения в заемщике, можно отказаться от подписания документов. Вы можете согласиться, если уверены в платежеспособности человека. Для подстраховки возьмите с заемщика расписку, о том, что в случае возникновения проблем с платежами вы будет вправе требовать от него возмещения собственных убытков.При сомнениях в надежности потенциального заемщика от поручительства лучше отказаться.