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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: нападали ли на подозреваемого в убийстве подростка, порывы на сетях и налог на бездетность

Сегодня, 15 октября, стало известно о том, какие версии проверяет следствие по делу об убийстве 15-летнего подростка, в многоэтажки продолжают подавать тепло, и GOROD48 спросил у липчан, что они думают о налоге на бездетность.

Убийство подростка на улице Ушинского обрастает все новыми и новыми подробностями. Следствие рассматривает версию того, что подозреваемый в убийстве 41-летний Андрей Кресников сам нанес себе рану, или ему помог в этом собутыльник, чтобы инсценировать самооборону. Эту версию сразу озвучил подозреваемый.

У экспертов есть нож, которым зарезали подростка. Если окажется, что раны мальчика и подозреваемого в убийстве нанесены одним и тем же ножом, то версия о самообороне отпадет.

Версию о самообороне опроверг и отец одноклассника убитого десятиклассника. Он обратился в редакцию GOROD48 и сообщил, что его сын был в компании подростков, которые убегали от мужчины с ножом. Но в конфликт с ним они не вступали. Подростки решили срезать дорогу, а когда увидели агрессивного мужчину с чем-то блестящим в руке, испугались и убежали.

О том, что мужчину мог порезать его собутыльник, намекают и комментаторы GOROD48.

«А что, камеры в Магните нельзя проверить? Рядом с местом убийства всего два Магнита. Продавцов опросить. Так разве не быстрее выяснить, был подозреваемый в магазине, резал его там кто или вообще в Магните их не было?» — поинтересовалась МАЛИНА ШИП.

«Забирая сына после уроков, тоже слышала разговор родителей, что в Магните порезали мужчину. Это называется, собирать сплетни. А проверить по камерам не составит труда, тем более, что убит ребёнок — невинная душа», — добавила мама первоклассника.

«На меня напали с ножом среди бела дня на улице, рядом с кинотеатром. Обдолбанный отморозок. За руку схватил. Мне было лет 14. Никого не трогала, шла с киносеанса. Анапа. Территория детского санатория. Где-то через забор перелез. Все мимо идут. Хорошо, девочка ему в руку вцепилась, он меня выпустил и мы побежали. Так быстро я никогда не бегала. Естественно, подростки убежали, увидев алкаша с ножом. Это очень страшно», — рассказала свою историю Гостья.

«Родителей прошу обратить внимание на своих детей. Где, до которого часа они гуляют и как себя ведут. Вечером ходить страшно. Они собираются толпами, особенно у ДК Сокол, человек по 5-8 по 10. Ведут себя агрессивно, курят, матерятся. Замечание сделать невозможно. Да что говорить, из школы выходят и, не стесняясь присутствия взрослых и учителей, матерятся и дымят в свои трубки, которые вы им и купили. И ведь им ничего за это …«они же дети!». А хороший мальчишка, который учился, не водился с такими зверьками, пострадал. Царство небесное ему!» — написал С Сокола.

Полицейские установили личность мужчины, умершего накануне на остановке общественного транспорта, недалеко от ТЦ «Малибу». Жителю Липецка был 62 года.

«И снова до пенсии не дожил. Пора снижать возраст выхода на пенсию и приводить его в соответствии с фактической продолжительностью жизни», — заметил Савелий.

И еще об одной смерти. Накануне у дома № 42а по улице Стаханова нашли юношу с травмами характерными для падения с высоты. Сегодня он умер в больнице.

За первый день отопительного сезона тепло подано в  пятую часть липецких многоэтажек. В двух домах, на Неделина, 20 и Смургиса, 5, случились коммунальные аварии. Причем в первом доме, по словам директора управляющей компании «Маяк» Александра Пешкина, прорвало трубу с горячей водой. Отопление в дом еще не подавали. По графику это должны сделать 17 октября.

Комментаторы GOROD48, страдающие от коммунальных проблем, буквально излили свое горе на сайте.
 
«У нас такая же ситуация произошла вчера, 14 октября по адресу Советская, 69, Управляющая Маяк, сидим без света и тепла, работы никакие не ведутся, аварийка включила автоответчик, заявки не принимает!» — пожаловалась Елена.

«Соседний дом 18, с подачей отопления рвануло в квартире, и весь дом со вчерашнего дня 15 часов сидит без отопления и горячей воды. А отопление давали и в статье не говорится об этом. Не работает ни одна задвижка в подвале, чтобы перекрыть проблемный стояк, отключили весь дом. И ведь тоже обслуживает Маяк. Ни в ЖЭКе, ни в Маяке никто не берет трубку», — написал Жилец.

«Астраханская 15а, исчезла горячая вода, исчезло отопление. УК Флагман, что вы делали все лето? Куда деваете собранные с жителей деньги? Даже бурьян не скосили за год ни разу!» — информация от Жителя.

«Об отоплении уже и не думаем, хоть бы горячую воду дали». — пожаловался Ох.

«Для начала дайте горячую воду хотя бы, про отопление они отчитываются», — присоединились к жалобе читатели с Неделина. 15а.

«По улице Ушинского дали под утро отопление. Спасибо большое! Было +14. Теперь тепло». — единственная благодарность от МАЛИНА ШИП,

«Обо всех проблемах, связанных с отоплением, можно сообщать на горячую линию — линия горячая, а батареи холодные», — поупражнялось в остроумии Ребро Адама.

«УК Маяк надо переименовать УК Туши свет» — еще одна острота от Гостя.

Большинство липчан негативно относится к  возможному введению налога на бездетность. Участники нашего уличного опроса считают, что государство не должно вмешиваться в семейную жизнь.


Публикация с опросом набрала около сотни комментариев. Большинство написавших GOROD48 поддержали тех, кто отвечал лично.

«Очередная глупость от депутатов, надо сначала разобраться в причинах, почему не хотят рожать, а ответ на поверхности. Посмотрите сколько стоит детское питание, одежда, проблемы с жильём и полная неуверенность в будущем, этим надо озаботиться слугам народа, а не придумывать как ещё обобрать людей». — считает Александр Н.

«Положительно. Сейчас молодежь заводит собачек, а не детей. Так через 30 лет мы все вымрем». — написал Горожанин.

«Как в семье родятся двое, а лучше трое детей, так бесплатно давать квартиру! Обязательно будут рожать!» — вышло с предложением Предложение.

«Сказали нет рабства, а в итоге с каждым днем все больше загоняют в него». — заметил Алканавт.

«Если бы вы знали, что такое процедура ЭКО. Какие это гормоны и лекарства и сколько это стоит. Я знаю женщину, которая делала эту процедуру 8!!! раз безрезультатно. Дети из детдома, да, нужно собрать документы, отучиться в ШПР, взять разрешение. А потом оказывается, что нормальных детей очень мало. В основном, с психическими отклонениями или 5 или 6 из одной семьи. И нужно брать всех. Всё очень сложно. И много бездетных семей», — рассказала Эх.

«Зубец ясно высказался, налог надо брать вне зависимости от того, по каким причинам у человека нет детей. Налог не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, чтобы разделить затраты. Логика тут понятна: люди с детьми выращивают государству новых людей — работников, солдат, ну и новых матерей для продолжения рода. Тот, кто эту лямку по тем или иных причинам не тянет, должен компенсировать налогами. В принципе, логично. А у государства сейчас много других забот и затрат», — высказался За налог.

Выходя завтра из дома, не забудьте зонтик. Днем временами возможны небольшие дожди,  температура воздуха составит от +6 до +8 градусов.

Фото: vk.com
вечЁрка
убийство
отопительный сезон
законы
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Мама
2 минуты назад
Я люблю детей и рожала бы много, но детей растить нужно ими заниматься., ходить на больничный, прокормить, одеть, обуть. Я вырастила двоих, работали оба с мужем, не пили. Себе отказывали во всем! Теперь получаю мизерную пенсию, муж больше! Где государство? Где помощь матерям? Опять отказываю себе во всем
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Надежда
6 минут назад
В мою молодость такой налог был женщины не имеющие детей платили по моему как замуж выходили, а мужчины с 18 лет. 1% с з/ платы
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Электорат
8 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Сделайте репортаж
13 минут назад
о пробке на мосту на Сселки, это просто монтана сегодня...
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ты умный?
46 минут назад
какой налог ,ты деб?в наше время,ты сам ты не попал? под него?
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