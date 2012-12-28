Липецкая вечЁрка: нападали ли на подозреваемого в убийстве подростка, порывы на сетях и налог на бездетность

Сегодня, 15 октября, стало известно о том, какие версии проверяет следствие по делу об убийстве 15-летнего подростка, в многоэтажки продолжают подавать тепло, и GOROD48 спросил у липчан, что они думают о налоге на бездетность.