Происшествия
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30 минут назад
Отец убегавшего от мужчины с ножом подростка: «Дети не вступали с ним в конфликт»
Убийство десятиклассника на Соколе продолжает обрастать новыми подробностями.
— Дело было так. Дети по тропинке возвращались домой с прогулки со стороны магазина «Пролетарский». Они обошли пекарню, и чтобы сократить путь, проходили рядом с домом №41 по улице Ушинского. На углу дома в темноте стоял мужчина, который по непонятной причине начал ругаться матом и орать на подростков: «Эй, вы куда пошли? Сюда идите!» При этом у него было что-то блестящее в руке. То есть он уже в тот момент стоял с ножом. Компания подростков испугалась и сразу побежала. А теперь моему сыну говорят: «Это вы там гуляли, вы убегаете, вы виноваты в гибели парня» Но это совсем не так. Дети ни с кем не конфликтовали, они просто испугались, развернулись и побежали, увидев в руках мужчины предмет, похожий на нож! С момента, как они скрылись за пекарней и выбегают, прошло всего полторы минуты. А версия о конфликте — только со слов подозреваемого. Мой сын узнал о гибели одноклассника только на следующее утро. Ему об этом сообщили со словами: «Это вы во всём виноваты! Это вы всё спровоцировали». Но это не правда, — рассказал Андрей Д.
Добавим, что сегодня стало известно, что следком намерен проверить версию о нанесении подозреваемым в убийстве школьника 41-летним Андреем Кресниковым колото-резаного ранения самому себе или его собутыльником для инсценировки обороны от подростков, якобы первыми ударившими его ножом. По словам Кресникова, он был пьян, когда нанес незнакомому подростку удар ножом в грудь, а перед этим сам получил ножевое ранение во время конфликта с группой подростков. Версию Андрея Кресникова проверят с помощью медико-криминалистической экспертизы.
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