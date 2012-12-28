Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Квадра» опубликовала график подачи тепла в многоэтажки Липецка
Общество
Подозреваемый в убийстве подростка находится в реанимации с ножевым ранением груди
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка задержан
Происшествия
Убитый подросток был активистом школы и волонтёром
Происшествия
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
На остановке возле «Малибу» умер мужчина
Происшествия
Прокуратура предупреждает о новом способе мошенничества — через открытки
Происшествия
Любовница исчезла из дома вместе с котом и 2,5 миллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области пошёл первый снег
Погода в Липецке
Розыск убийцы 15-летнего подростка еще ведется
Общество
Читать все
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
В ближайшие часы возможен туман
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: день рождения Лермонтова и куда девать выигрыш в 100 миллионов рублей
Общество
Липчанин обокрал магазин в Добринке: возмездие настигло его через три месяца
Происшествия
Бугаков обещает биться пока есть малейшие шансы на спасение, Передня говорит о пяти финалах
Спорт
Следствие проверит версию о нанесении Андреем Кресниковым ножевого ранения самому себе
Происшествия
Полицейские установили личность умершего на остановке мужчины
Происшествия
18-летний парень умер в больнице после падения с высоты
Происшествия
Мужчина попал под «Мазду» и отлетел на «Шкоду»
Происшествия
Отец убегавшего от мужчины с ножом подростка: «Дети не вступали с ним в конфликт»
Происшествия
Читать все
Происшествия
600
30 минут назад

Отец убегавшего от мужчины с ножом подростка: «Дети не вступали с ним в конфликт»

Убийство десятиклассника на Соколе продолжает обрастать новыми подробностями.

В редакцию GOROD48 обратился отец одноклассника убитого на Соколе мальчика Андрей Д. Он рассказал, что его сын был в компании попавших на видео убегающих от мужчины с ножом подростков. Но в конфликт с подозреваемым в убийстве они не вступали. А теперь сыну Андрея Д. поступают обвинения от друзей убитого мальчика — мол, тот погиб из-за вас. Но оказывается, ни в какой конфликт компания подростков с мужчиной с ножом не вступала. Андрей Д. вчера побывал у следователей и дал показания.

— Дело было так. Дети по тропинке возвращались домой с прогулки со стороны магазина «Пролетарский». Они обошли пекарню, и чтобы сократить путь, проходили рядом с домом №41 по улице Ушинского. На углу дома в темноте стоял мужчина, который по непонятной причине начал ругаться матом и орать на подростков: «Эй, вы куда пошли? Сюда идите!» При этом у него было что-то блестящее в руке. То есть он уже в тот момент стоял с ножом. Компания подростков испугалась и сразу побежала. А теперь моему сыну говорят: «Это вы там гуляли, вы убегаете, вы виноваты в гибели парня» Но это совсем не так. Дети ни с кем не конфликтовали, они просто испугались, развернулись и побежали, увидев в руках мужчины предмет, похожий на нож! С момента, как они скрылись за пекарней и выбегают, прошло всего полторы минуты. А версия о конфликте — только со слов подозреваемого. Мой сын узнал о гибели одноклассника только на следующее утро. Ему об этом сообщили со словами: «Это вы во всём виноваты! Это вы всё спровоцировали». Но это не правда, — рассказал Андрей Д.

Добавим, что сегодня стало известно, что следком намерен проверить версию о нанесении подозреваемым в убийстве школьника 41-летним Андреем Кресниковым колото-резаного ранения самому себе или его собутыльником для инсценировки обороны от подростков, якобы первыми ударившими его ножом. По словам Кресникова, он был пьян, когда нанес незнакомому подростку удар ножом в грудь, а перед этим сам получил ножевое ранение во время конфликта с группой подростков. Версию Андрея Кресникова проверят с помощью медико-криминалистической экспертизы.
убийство
поножовщина
1
0
2
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru