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2313
сегодня, 09:26
2
Полицейские установили личность умершего на остановке мужчины
Накануне в Липецке на остановке общественного транспорта «7 микрорайон»
мужчине стало плохо, он умер до приезда скорой помощи.
В полиции установили его личность, это 62-летний житель Липецка.
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Комментарии (2)
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Миллиардер
53 секунды назад
Савелий , Игорь Кудряков умер в 63 года ! Причем тут пенсия ?
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Савелий
сегодня, 09:47
И снова до пенсии не дожил... Пора снижать возраст выхода на пенсию и приводить его в соответствии с фактической продолжительностью жизни.
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Комментарии (2)