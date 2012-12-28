Происшествия
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12 минут назад
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Следствие проверит версию о нанесении Андреем Кресниковым ножевого ранения самому себе
чтобы инсценировать оборону от распоясавшихся подростков.
Напомним, что вчера силовики задержали прямо в больнице подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка 41-летнего Андрея Кресникова, который признался в совершении преступления, случившегося воскресным вечером на улице Ушинского. По словам Кресникова, он был пьян, когда нанес незнакомому подростку удар ножом в грудь, а перед этим сам получил ножевое ранение во время конфликта с группой подростков.
Версию Андрея Кресникова проверят с помощью медико-криминалистической экспертизы. В распоряжении следствия имеется нож Кресникова, найденный на крыше торгового павильона недалеко от места происшествия. Эксперты сравнят описание смертельной раны, полученной погибшим школьником, с раной, которая имеется на теле подозреваемого. Если окажется, что они причинены тем самым ножом, который был у Кресникова, то его версия о самообороне отпадет.
А вот, кстати, соответствующие комментарии на GOROD48 под одной из новостей об убийстве школьника:
Гость: «Подозреваемого пырнул ножом его собутыльник. В Магните. После, уже на улице, озверев от полученной раны, накинулся на проходившего мимо мальчика».
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Светлячок: «Видимо решил отыграться на ребëнке».
— Сейчас подозреваемый в убийстве прикован наручниками к кровати в хирургическом отделении областной больницы. Он находится под постоянным конвоем. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщил GOROD48 один из силовиков, причастных к расследованию громкого преступления.
Он же сообщил, что вопреки ранее опубликованным сведениям, 41-летний Кресников не судим, но имел многократные приводы в полицию за совершение административных правонарушений.
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