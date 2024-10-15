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3706
15.10.2024 12:48
43

Тепло подано в пятую часть липецких многоквартирных домов

На налаживание гидравлического режима в жилых домах энергетикам и управляющим компаниям отведен месяц.

14 октября, в день начала отопительного сезона, тепло было подано в 550 многоквартирных домов Липецка и 189 из 199 образовательных учреждений. В десяти таких учреждениях обнаружены мелкие повреждения внешних или внутренних сетей, которые обещают устранить в ближайшее время. 29 объектов дополнительного образования располагаются в многоквартирных домах, поэтому тепло в них подадут включат по графику подключения жилых домов.

Существенные повреждения тепловых сетей обнаружены работниками «Квадры» и управляющих компаний в  домах № 20 по улице Неделина и № 5 по улице Смургиса. Их устраняют.

Подача тепла, напомним, будет продолжаться пять дней — до 18 октября. За это время тепло должно поступить в 2 886 многоквартирных домов города.

«Управляющие организации и энергетики должны до 14 ноября завершить в домах наладку гидравлических режимов. То есть настроить работу распределительных систем теплоснабжения и внутридомовых систем теплоснабжения по зимнему режиму, в частности обеспечить параметры теплоносителя у потребителей, равномерный прогрев стояков и радиаторов во всех квартирах и т. д.», — сообщает мэрия Липецка.

Обо всех проблемах, связанных с отоплением, можно сообщать в свою управляющую компанию, в Единую диспетчерскую службу — по телефону 8 800 450 48 48, на горячую линию компании «Квадра» — 30-66-66, или в департамент ЖКХ — 22-95-09.
отопительный сезон
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Комментарии (43)

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Алексей
вчера, 20:36
Фрунзе 32. Нет горячей воды уже месяц. Отопление какое то))
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Зегеля
вчера, 12:34
А что не до 14 января?
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Лариса
вчера, 12:20
Нет ни горячей воды.ни отопления.телефоны не отвечают .УК тоже не знают причин..им также не отвечают ..что в этом году такое происходит???
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Душнила
вчера, 10:10
15 мкр и мжк еще нету отопления,а уже среда.....Хорошо если к выходным подключат
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Читатель
вчера, 09:45
Если бы наших руководителей и управляшек отправили в Москву, то она бы развалилась с таким подходом к делу
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.
вчера, 09:28
Ага, звоните на горячую линию, а мы трубку снимать не будем)))
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+
вчера, 05:30
А раньше не судьба была начать отопительный сезон? Что уж... рано дали... Нужно было устойчивых морозов дождаться и чтоб снег, сантиметров так 50 был... А то ведь мало людей заболело, благодаря холодине в квартирах.
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Пенс
15.10.2024 23:49
В большинстве регионов ЦФО тариф на ТЕПЛО ниже, чем в Липецке на 13-25%, а на теплоноситель в 2-3 раза ниже. Почему???
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Иван Васильевич
15.10.2024 22:35
За чей счёт банкет ?
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Ольга
15.10.2024 22:07
Дали,а седня отключили.брехня одна
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Ева
вчера, 07:02
Точно так. Подтверждаю.
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