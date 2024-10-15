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Общество
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15.10.2024 12:48
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Тепло подано в пятую часть липецких многоквартирных домов
На налаживание гидравлического режима в жилых домах энергетикам и управляющим компаниям отведен месяц.
Существенные повреждения тепловых сетей обнаружены работниками «Квадры» и управляющих компаний в домах № 20 по улице Неделина и № 5 по улице Смургиса. Их устраняют.
Подача тепла, напомним, будет продолжаться пять дней — до 18 октября. За это время тепло должно поступить в 2 886 многоквартирных домов города.
«Управляющие организации и энергетики должны до 14 ноября завершить в домах наладку гидравлических режимов. То есть настроить работу распределительных систем теплоснабжения и внутридомовых систем теплоснабжения по зимнему режиму, в частности обеспечить параметры теплоносителя у потребителей, равномерный прогрев стояков и радиаторов во всех квартирах и т. д.», — сообщает мэрия Липецка.
Обо всех проблемах, связанных с отоплением, можно сообщать в свою управляющую компанию, в Единую диспетчерскую службу — по телефону 8 800 450 48 48, на горячую линию компании «Квадра» — 30-66-66, или в департамент ЖКХ — 22-95-09.
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