Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
Следствие проверит версию о нанесении Андреем Кресниковым ножевого ранения самому себе
Происшествия
Как вы относитесь к идее налога на бездетность?
ПозиTиV
Полицейские установили личность умершего на остановке мужчины
Происшествия
Отец убегавшего от мужчины с ножом подростка: «Дети не вступали с ним в конфликт»
Происшествия
Любовница исчезла из дома вместе с котом и двумя с половиной миллионами рублей
Происшествия
Водитель погиб на дороге Грязи-Добринка в столкновении трех автомобилей
Происшествия
18-летний парень умер в больнице после падения с высоты
Происшествия
«Подъезд заволокло паром, пропали свет и вода»
Общество
Липецкая вечЁрка: убийство подростка, включение отопления и первый снег
Общество
Читать все
В Липецке автобусам предоставят выделенные полосы
Общество
«Почему в Липецке шпально-рельсовую решетку укладывают вручную?»
Общество
На каждого липчанина в год приходится по 300 с лишним килограммов мусора
Общество
Пассажир «Митсубиси» пострадал в столкновении с «Тойотой» в районе Большой Кузьминки
Происшествия
Жильцы добились демонтажа станции оператора связи с крыши дома на улице Бунина
Общество
Началось рассмотрение дела о жестоком новогоднем убийстве многодетной матери в Ссёлках
Происшествия
На Студёновской перевернулся автомобиль
Происшествия
В Липецкой области осадки пойдут на спад
Погода в Липецке
В практически расселенный дом беженцев селить не будут
Общество
Памятник пожарным установлен на улице Папина
Общество
Читать все
Погода в Липецке
87
22 минуты назад
1

В Липецкой области осадки пойдут на спад

16 октября при прохождении холодного атмосферного фронта в Липецкой области пройдут дожди. 17 и 18 октября атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся.
Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, временами небольшие дожди. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем — от +6 до +11 градусов. 

В Липецке облачно, днем с прояснениями, временами небольшие дожди. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.

День 15 октября стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.
потепление
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лена
13 минут назад
Природа заждалась холодов. Хотим снега и морозов в ноябре.Даже Костья в этом году лыжи купил.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru