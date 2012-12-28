В Липецкой области осадки пойдут на спад

16 октября при прохождении холодного атмосферного фронта в Липецкой области пройдут дожди. 17 и 18 октября атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, временами небольшие дожди. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.В Липецке облачно, днем с прояснениями, временами небольшие дожди. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.День 15 октября стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.