18-летний парень умер в больнице после падения с высоты

Его нашли под домом на улице Стаханова вечером 14 октября.



Вечером 14 октября под домом №42а по улице Стаханова нашли юношу с травмами характерными для падения с высоты.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, выехавшая на улицу Стаханова следственно-оперативная группа седьмого отдела полиции установила, что парню 18 лет, и он живет в этом доме.— Пострадавший доставлен в больницу, где впоследствии от полученных травм скончался. В причинах и обстоятельства происшествия разбираются правоохранительные органы, — рассказали в полиции.