Происшествия
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сегодня, 09:21
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18-летний парень умер в больнице после падения с высоты
Его нашли под домом на улице Стаханова вечером 14 октября.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, выехавшая на улицу Стаханова следственно-оперативная группа седьмого отдела полиции установила, что парню 18 лет, и он живет в этом доме.
— Пострадавший доставлен в больницу, где впоследствии от полученных травм скончался. В причинах и обстоятельства происшествия разбираются правоохранительные органы, — рассказали в полиции.
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