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Общество
2056
сегодня, 11:05
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«Подъезд заволокло паром, пропали свет и вода»

В одном из подъездов девятиэтажки на Неделина лопнула труба с горячей водой. Жильцы решили, что так начался отопительный сезон, но все оказалось иначе.

Накануне в третьем подъезда дома на улице Неделина, 20 прорвало трубу с горячей водой. Подъезд заволокло паром с первого по девятый этаж. Пар валил и из подъезда. Жильцы дома сначала решили, что возник пожар и вызвали спасателей, а потом аварийную службу. По словам жильцов, аварийка приехала только через два часа. За это время в подъезде замкнуло проводку.



— Люди не могли зайти в подъезд! , — рассказала нам жительница дома Юлия, а ее соседка Эльвира добавила, что чуть не получала удар током:

— В мою дверь шибанул разряд тока. Если бы я в это время решила выйти, меня бы убил разряд!

Сегодня утром третий подъезд открыт — сохнет. На полу грязь. В темном подвале до сих пор что-то капает. Света и горячей воды в доме нет. Про отопление уже никто и не вспоминает.





— В результате халатного отношения УК «Маяк» к подготовке дома к отопительному сезону, весь дом оказался без горячей воды и света. Это не первый случай, — говорит Юлия.





Как выяснилось, жильцы дома ошиблись. Отопление в девятиэтажку еще не подавали, а прорвало трубу с горячей водой, сказал GOROD48 директор УК «Маяк» Александр Пешкин. Дом старый, капитальный ремонт в нем не скоро. Трубы приходят в негодность.

Александр Пешкин отверг обвинения в том, что дом не подготовлен к отопительному сезону: система отопления промыта. Он пообещал, что после обеда в доме включат свет и горячую воду. А отопление планируется подать по графику — 17 октября.


потоп
коммунальная авария
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Комментарии (7)

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Виктория
4 минуты назад
А что, тогда творится с улицей Советской? Конкретно дом 69, вчера дали отопление утром, к часу дня, свет моргал, потом в прдезде вообще вырубился, так же не работал и лифт. Позже пар шел с подъезда, в итоге с 2 дня мы сидим без света, и не видно никаких работ. Ну и , что что дома старые, значит надо следить за их содержанием, а не ждать, когда они рухнут. Где заряжать телефоны, как детям делать уроки, как самим собираться на работу,где хранить продукты, а?
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Аня
4 минуты назад
Дом старый, кап ремонт не скоро. Это правда! Эти дома строились в 80-х. А капремонты в них запланированы на 2040 год! 60 лет дома без ремонта, во что трубы превратятся? Как могли разрешать чиновникам такие сроки устанавливать?
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Гость
25 минут назад
Директор УК даже не вкурсе событий. Отопление подали и оно буквально отработало 3 часа. Ведь до этого небыло не каких проблем с горячей водой, а именно с подачи в дом отопления рвануло.
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Житель
33 минуты назад
Астраханская 15-а исчезла горячая вода, исчезло отопление. Ук флагман , что вы делали все лето? Куда деваете собранные с жителей деньги? Даже бурьян не скосили за год ниразу!
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Жилец.
39 минут назад
Соедний дом 18, с подачей отопление рвануло в квартире и весь дом со вчерашнего дня 15часов сидит без отопления и горячей воды. А отопление довали и в статье не говорится об этом.Не работает не одна задвижка в подвале чтобы перекрыть проблемный стояк, отключили весь дом. И ведь тоже обслуживает МАЯК. Звонки не в жек не в МАЯК где не кто не берет трубку.
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Елена
45 минут назад
У нас такая же ситуация произошла вчера, 14 октября по адресу Советская 69, Управляющая Маяк, сидим без света и тепла, работы никакие не ведутся, аварийка включила автоответчик, заявки не принимает!
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Таня
59 минут назад
В нашем доме тоже сказали, что скоро без воды и света останемся, т.к. трубы скоро могут прорваться от старости. Дом 1983 года постройки. И что делать?
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