Общество
2056
сегодня, 11:05
7
«Подъезд заволокло паром, пропали свет и вода»
В одном из подъездов девятиэтажки на Неделина лопнула труба с горячей водой. Жильцы решили, что так начался отопительный сезон, но все оказалось иначе.
— Люди не могли зайти в подъезд! , — рассказала нам жительница дома Юлия, а ее соседка Эльвира добавила, что чуть не получала удар током:
— В мою дверь шибанул разряд тока. Если бы я в это время решила выйти, меня бы убил разряд!
Сегодня утром третий подъезд открыт — сохнет. На полу грязь. В темном подвале до сих пор что-то капает. Света и горячей воды в доме нет. Про отопление уже никто и не вспоминает.
— В результате халатного отношения УК «Маяк» к подготовке дома к отопительному сезону, весь дом оказался без горячей воды и света. Это не первый случай, — говорит Юлия.
Как выяснилось, жильцы дома ошиблись. Отопление в девятиэтажку еще не подавали, а прорвало трубу с горячей водой, сказал GOROD48 директор УК «Маяк» Александр Пешкин. Дом старый, капитальный ремонт в нем не скоро. Трубы приходят в негодность.
Александр Пешкин отверг обвинения в том, что дом не подготовлен к отопительному сезону: система отопления промыта. Он пообещал, что после обеда в доме включат свет и горячую воду. А отопление планируется подать по графику — 17 октября.
1
1
8
0
4
Комментарии (7)