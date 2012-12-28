«Подъезд заволокло паром, пропали свет и вода»

В одном из подъездов девятиэтажки на Неделина лопнула труба с горячей водой. Жильцы решили, что так начался отопительный сезон, но все оказалось иначе.

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Накануне в третьем подъезда дома на улице Неделина, 20 прорвало трубу с горячей водой. Подъезд заволокло паром с первого по девятый этаж. Пар валил и из подъезда. Жильцы дома сначала решили, что возник пожар и вызвали спасателей, а потом аварийную службу. По словам жильцов, аварийка приехала только через два часа. За это время в подъезде замкнуло проводку.— Люди не могли зайти в подъезд! , — рассказала нам жительница дома Юлия, а ее соседка Эльвира добавила, что чуть не получала удар током:— В мою дверь шибанул разряд тока. Если бы я в это время решила выйти, меня бы убил разряд!Сегодня утром третий подъезд открыт — сохнет. На полу грязь. В темном подвале до сих пор что-то капает. Света и горячей воды в доме нет. Про отопление уже никто и не вспоминает.— В результате халатного отношения УК «Маяк» к подготовке дома к отопительному сезону, весь дом оказался без горячей воды и света. Это не первый случай, — говорит Юлия.Как выяснилось, жильцы дома ошиблись. Отопление в девятиэтажку еще не подавали, а прорвало трубу с горячей водой, сказал GOROD48 директор УК «Маяк» Александр Пешкин. Дом старый, капитальный ремонт в нем не скоро. Трубы приходят в негодность.Александр Пешкин отверг обвинения в том, что дом не подготовлен к отопительному сезону: система отопления промыта. Он пообещал, что после обеда в доме включат свет и горячую воду. А отопление планируется подать по графику — 17 октября.