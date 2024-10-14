Подозреваемый в убийстве подростка задержан

Задержанному 41 год. Он житель Липецка.

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка на улице Ушинского. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о его заключении под стражу.«Подозреваемый — русский, гражданин РФ, 1983 г.р., родился в Липецке», — сообщает правительство области.«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что преступление совершено мигрантом, не соответствует действительности. Сопровождающая такие публикации фотография якобы подозреваемого также не имеет отношения к инциденту», — добавили в правительстве.Напомним, вечером 13 октября юношу ударили ножом на улице Ушинского . Прохожие занесли его в аптеку, где юноша умер от полученного ранения. СК возбудил уголовное умер дело об убийстве.

Мы побывали на улице Ушинского и вот, что нам рассказали местные жители.

Якобы на улице поссорились две компании — подвыпивших мужчин и подростков. Подростки убежали, а один из мужчин напал на 15-летнего юношу. Возможно, он и не принадлежал к компании подростков, а просто шел по своим делам. Затем Убийца бросил нож на крышу коммерческого киоска рядом с аптекой, в которой позже умер мальчик и убежал во дворы.



