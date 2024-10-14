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сегодня, 10:45
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Подозреваемый в убийстве подростка задержан

Задержанному 41 год. Он житель Липецка.

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка на улице Ушинского. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о его заключении под стражу.

«Подозреваемый — русский, гражданин РФ, 1983 г.р., родился в Липецке», — сообщает правительство области.

«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что преступление совершено мигрантом, не соответствует действительности. Сопровождающая такие публикации фотография якобы подозреваемого также не имеет отношения к инциденту», — добавили в правительстве.

Напомним, вечером 13 октября юношу ударили ножом на улице Ушинского. Прохожие занесли его в аптеку, где юноша умер от полученного ранения. СК возбудил уголовное умер дело об убийстве. 

Мы побывали на улице Ушинского и вот, что нам рассказали местные жители. 

Якобы на улице поссорились две компании — подвыпивших мужчин и подростков. Подростки убежали, а один из мужчин напал на 15-летнего юношу. Возможно, он и не принадлежал к компании подростков, а просто шел по своим делам. Затем Убийца бросил нож на крышу коммерческого киоска рядом с аптекой, в которой позже умер мальчик и убежал во дворы.

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убийство
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Бедные родители!
32 минуты назад
Мальчика не вернуть...
Ответить
Ужас!
55 минут назад
Совсем Липецк озверел. Где полиция? Нац гвардия? В кустах спят?
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гость
24 минуты назад
Да нету их, там дефицит кадров страшный по всей стране.
Ответить
Алеша
31 минуту назад
а что они по вашему должны на каждом шагу стоять?
Ответить
???
56 минут назад
А того ли задержали? Возможно, схватили первого попавшегося судимого. Лишь бы отчитаться.
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48
сегодня, 10:57
Покажите его фотографию! А то как обычно заблюрят вплоть до судебного заседания. И после тоже не покажут
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Суд
41 минуту назад
А ты уверен, что оно будет?
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111
сегодня, 10:55
Аллилуйя.
Ответить
Н
сегодня, 10:55
Хорошо, что задержали быстро, а то мог ещё дел натворить...
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