Главные по тарелочкам: в Кубке России у липчан триумф за триумфом

В Адыгее наши снайперы выступают, как в старые добрые времена.

Финал в упражнении «скит» вообще вылился в «первенство Липецкой области»: «золото» разыграли между собой два наших земляка Антон Астахов и Александр Бондарь.









Александр Бондарь



По новым правилам восемь лучших стрелков соревнуются в двух рейтинговых матчах – по 4 снайпера в каждом, борьбу за медали продолжат двое самых метких. В первом рейтинговом матче сошёл с дистанции Шарапов, а в решающую стадию вышли Землин (27 очков из 30) и Бонарь (26). В другом матче победили Сенцов и Астахов – по 25 точных попаданий.









"Бронзовый" призёр чемпионата мира-2018 Антон Астахов



В спорте двух липецких стрелков победил 37-летний Астахов. Спортсменам давались ещё 10 выстрелов, но Антон успел сделать всего 6, а промахи его Бондаря уже не позволяли ему догнать конкурента. Счёт финала – 29:26 в пользу Антона.











Пьедестал почёта. Наши наверху



У женщин тоже два медали

У женщин в упражнении «трап» после квалификации (125 мишеней) лидировала москвича Алла Иванова – 111 очков. Наша Софья Ивойлова была второй – 110, а участница Олимпийских Игр-2020 Дарья Семьянова оказалась только 7-й – 101 очко. Благо, в рейтинговых матчах всё начинается с нуля.

Семьянова и Ивойлова преодолели рейтинговый барьер, поразив 17 мишеней из 25 и вступили в борьбу за медали.











Дарья Семьянова



Дальше прошли Ивойлова (21) и Полина Князева из Татарстана (19) – у липчанки было преимущество и она его развила в итоговые – 26:21, став победительницей Кубка России.









И здесь пьедестал наш



Соревнования продолжаются.







Фото Стрелкового Союза России



Липецкие стрелки по-прежнему – сильнейшие в стране. Это они в очередной раз подтвердили в финале Кубка России по стендовой стрельбе на стрельбище «Дубрава» в адыгейском посёлке Тлюстенхабль, завоевав в двух дисциплинах 4 медали, из них 2 – высшей пробы.Но сначала был многоступенчатый путь к медаль-матчу. По итогам квалификации лидировали чемпион мира-2014 Александр Землин и Роман Сенцов из Кургана, поразившие по 124 мишени из 125. В «восьмёрку» сильнейших вошли трое стрелков из Липецкой области – Михаил Шарапов и Антон Астахов (по 120 очков) и Михаил Бондарь (119).Далее начался делёж медалей. По правилам после 20-го выстрела выбывает слабейший стрелок, им оказался Сенцов (13 очков). (14). Бонрарь (15), Астахов и Землин (по 15) продолжили борьбу.Следующую десятку мишеней липецкие стрелки прошли почти без промахов: Астахов набрал 26 очков, Бондарь -23, а чемпион мира Землин с 22 точными выстрелами вынужден был зачехлить ружьё и довольствоваться «бронзой».У женщин нижние места отсеиваются после 10-го, затем после 20-го выстрела. Первой неудачницей стала лидер квалификации Иванова, оставшаяся без награды. Семьянова сошла следом – 15 точных выстрелов из 20, что принесло ей «бронзовую» медаль.