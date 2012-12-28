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Спорт
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сегодня, 14:24
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Главные по тарелочкам: в Кубке России у липчан триумф за триумфом
В Адыгее наши снайперы выступают, как в старые добрые времена.
Финал в упражнении «скит» вообще вылился в «первенство Липецкой области»: «золото» разыграли между собой два наших земляка Антон Астахов и Александр Бондарь.
Александр Бондарь
После квалификации наших осталось трое
Но сначала был многоступенчатый путь к медаль-матчу. По итогам квалификации лидировали чемпион мира-2014 Александр Землин и Роман Сенцов из Кургана, поразившие по 124 мишени из 125. В «восьмёрку» сильнейших вошли трое стрелков из Липецкой области – Михаил Шарапов и Антон Астахов (по 120 очков) и Михаил Бондарь (119).
По новым правилам восемь лучших стрелков соревнуются в двух рейтинговых матчах – по 4 снайпера в каждом, борьбу за медали продолжат двое самых метких. В первом рейтинговом матче сошёл с дистанции Шарапов, а в решающую стадию вышли Землин (27 очков из 30) и Бонарь (26). В другом матче победили Сенцов и Астахов – по 25 точных попаданий.
"Бронзовый" призёр чемпионата мира-2018 Антон Астахов
Чемпион мира довольствовался «бронзой»
Далее начался делёж медалей. По правилам после 20-го выстрела выбывает слабейший стрелок, им оказался Сенцов (13 очков). (14). Бонрарь (15), Астахов и Землин (по 15) продолжили борьбу.
Следующую десятку мишеней липецкие стрелки прошли почти без промахов: Астахов набрал 26 очков, Бондарь -23, а чемпион мира Землин с 22 точными выстрелами вынужден был зачехлить ружьё и довольствоваться «бронзой».
Астахов чемпион, Бонарь - второй
В спорте двух липецких стрелков победил 37-летний Астахов. Спортсменам давались ещё 10 выстрелов, но Антон успел сделать всего 6, а промахи его Бондаря уже не позволяли ему догнать конкурента. Счёт финала – 29:26 в пользу Антона.
Пьедестал почёта. Наши наверху
У женщин тоже два медали
У женщин в упражнении «трап» после квалификации (125 мишеней) лидировала москвича Алла Иванова – 111 очков. Наша Софья Ивойлова была второй – 110, а участница Олимпийских Игр-2020 Дарья Семьянова оказалась только 7-й – 101 очко. Благо, в рейтинговых матчах всё начинается с нуля.
Семьянова и Ивойлова преодолели рейтинговый барьер, поразив 17 мишеней из 25 и вступили в борьбу за медали.
Дарья Семьянова
У женщин нижние места отсеиваются после 10-го, затем после 20-го выстрела. Первой неудачницей стала лидер квалификации Иванова, оставшаяся без награды. Семьянова сошла следом – 15 точных выстрелов из 20, что принесло ей «бронзовую» медаль.
Дальше прошли Ивойлова (21) и Полина Князева из Татарстана (19) – у липчанки было преимущество и она его развила в итоговые – 26:21, став победительницей Кубка России.
И здесь пьедестал наш
Соревнования продолжаются.
Фото Стрелкового Союза России
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