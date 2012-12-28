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Спорт
239
сегодня, 14:24
2

Главные по тарелочкам: в Кубке России у липчан триумф за триумфом

В Адыгее наши снайперы выступают, как в старые добрые времена.

Липецкие стрелки по-прежнему – сильнейшие в стране. Это они в очередной раз подтвердили в финале Кубка России по стендовой стрельбе на стрельбище «Дубрава» в адыгейском посёлке Тлюстенхабль, завоевав в двух дисциплинах 4 медали, из них 2 – высшей пробы.

Финал в упражнении «скит» вообще вылился в «первенство Липецкой области»: «золото» разыграли между собой два наших земляка Антон Астахов и Александр Бондарь.

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Александр Бондарь

После квалификации наших осталось трое

Но сначала был многоступенчатый путь к медаль-матчу. По итогам квалификации лидировали чемпион мира-2014 Александр Землин и Роман Сенцов из Кургана, поразившие по 124 мишени из 125. В «восьмёрку» сильнейших вошли трое стрелков из Липецкой области – Михаил Шарапов и Антон Астахов (по 120 очков) и Михаил Бондарь (119).

По новым правилам восемь лучших стрелков соревнуются в двух рейтинговых матчах – по 4 снайпера в каждом, борьбу за медали продолжат двое самых метких. В первом рейтинговом матче сошёл с дистанции Шарапов, а в решающую стадию вышли Землин (27 очков из 30) и Бонарь (26). В другом матче победили Сенцов и Астахов – по 25 точных попаданий.

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"Бронзовый" призёр чемпионата мира-2018 Антон Астахов

Чемпион мира довольствовался «бронзой»

Далее начался делёж медалей. По правилам после 20-го выстрела выбывает слабейший стрелок, им оказался Сенцов (13 очков). (14). Бонрарь (15), Астахов и Землин (по 15) продолжили борьбу.

Следующую десятку мишеней липецкие стрелки прошли почти без промахов: Астахов набрал 26 очков, Бондарь -23, а чемпион мира Землин с 22 точными выстрелами вынужден был зачехлить ружьё и довольствоваться «бронзой».

Астахов чемпион, Бонарь - второй

В спорте двух липецких стрелков победил 37-летний Астахов. Спортсменам давались ещё 10 выстрелов, но Антон успел сделать всего 6, а промахи его Бондаря уже не позволяли ему догнать конкурента. Счёт финала – 29:26 в пользу Антона.

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Пьедестал почёта. Наши наверху

У женщин тоже два медали
У женщин в упражнении «трап» после квалификации (125 мишеней) лидировала москвича Алла Иванова – 111 очков. Наша Софья Ивойлова была второй – 110, а участница Олимпийских Игр-2020 Дарья Семьянова оказалась только 7-й – 101 очко. Благо, в рейтинговых матчах всё начинается с нуля.

Семьянова и Ивойлова преодолели рейтинговый барьер, поразив 17 мишеней из 25 и вступили в борьбу за медали.

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Дарья Семьянова

У женщин нижние места отсеиваются после 10-го, затем после 20-го выстрела. Первой неудачницей стала лидер квалификации Иванова, оставшаяся без награды. Семьянова сошла следом – 15 точных выстрелов из 20, что принесло ей «бронзовую» медаль.

Дальше прошли Ивойлова (21) и Полина Князева из Татарстана (19) – у липчанки было преимущество и она его развила в итоговые – 26:21, став победительницей Кубка России.

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И здесь пьедестал наш

Соревнования продолжаются.

Фото Стрелкового Союза России
Стендовая стрельба
Антон Астахов
Александр Бондарь. Софья Ивойлова
Дарья Семьянова
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Комментарии (2)

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Дядя
сегодня, 14:58
Молодец, Соня!!!! Умничка, так держать. Мы тобой гордимся!!!
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Нервная мать
сегодня, 14:37
Все дело в спонсора! Эх, что ж нет влиятельных лиц, любящих футбол в нашем городе. Может бы наши заиграли. Мне, как женщине даже, футбол интереснее тарелочек.
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