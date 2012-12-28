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48 минут назад
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Суды из-за названия шпикачек продолжаются

Производители из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга теперь оспаривают решение и предписание Липецкого УФАС России.

ООО «Торговый дом «Первый мясокомбинат» и ООО «Первый мясокомбинат» обратились в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании недействительными решения и предписания Липецкого УФАС России, согласно которым действия истцов признаны актом недобросовестной конкуренции.

«Как следует из материалов дела, в июле 2023 года в Липецкое УФАС России поступило заявление ООО «Кузминки» по вопросу нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Первый мясокомбинат» (Нижний Новгород) и ООО «Торговый дом «Первый Мясокомбинат» (Екатеринбург), выразившегося в недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак с целью последующего получения необоснованного преимущества за счет вытеснения хозяйствующих субъектов-конкурентов с рынка и извлечения прибыли.

По итогам рассмотрения обращения возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Комиссией Липецкого УФАС России принято Решение по делу, согласно которому действия ООО «Первый мясокомбинат» и ООО «Торговый дом «Первый Мясокомбинат» признаны актом недобросовестной конкуренции. Организациям выдано предписание прекратить и не совершать в дальнейшем действия, влекущие неправомерный запрет и создание любых препятствий для хозяйствующих субъектов по использованию в наименовании мясных и колбасных изделий обозначения «Даниловская», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Но ООО «Торговый дом «Первый мясокомбинат» и ООО «Первый мясокомбинат» считают, что данные акты приняты при неверной оценке фактических обстоятельств дела, в связи с чем обратились в суд с заявлением об их отмене.

Напомним, ранее в Арбитражный суд Липецкой области обратилось ООО «Торговый дом «Первый мясокомбинат» с иском к ООО «Кузминки» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 148,4 миллиона рублей. Но отсудить эту сумму не удалось. 
арбитражный суд
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Комментарии (4)

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Сначала новые
технолог
13 минут назад
Муть! Напиши на колбасе "Данииловская" и все будут рады.
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Бред
19 минут назад
Мошенники наверное.Сейчас столько триллиардов знаков и названий,разве там усмотришь за какими то похожими.Лучше бы следили за своим качеством ,а не за то кто похожий знак сделал.А вообще людям пофиг на их знаки.Главное цена и качество.Да ещё и такую сумму. Был бы судьёй,послал бы
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Буквоед
28 минут назад
Займитесь чем-то полезным!
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Гостья
33 минуты назад
Вот людям делать нечего. Лучше бы инвалидам помогли. Извините, а как та женщина, о которой вы писали? Собрали деньги на операцию или ещё нет?
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