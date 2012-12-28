Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пожар на Индустриальной потушен: горели три дома
Происшествия
На Индустриальной горит жилой дом
Происшествия
«Он три месяца не знал, что я жива»
Происшествия
Начальник областного управления строительства и архитектуры ушел в отставку
Общество
Жара: новая смерть в воде
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Погода в Липецке
На Петровском спуске трактор выбрасывал землю со стройплощадки прямо через забор
Общество
Глава Долгоруковского района сложил полномочия
Политика
В Липецке освятили памятник Тихону Задонскому
Общество
Двое жителей области поставили на поток легализацию мигрантов с помощью фиктивных браков
Происшествия
Читать все
Начальник областного управления строительства и архитектуры ушел в отставку
Общество
Полпред президента Игорь Щёголев вручал ключи от новых домов новоселам
Общество
Пожар на Индустриальной потушен: горели три дома
Происшествия
На Индустриальной горит жилой дом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: 33-й утонувший, открытие памятника Тихону Задонскому и потомки Алексея Хренникова
Общество
«Я его построил, я его и сожгу»: не получив деньги на выпивку житель Данкова поджег построенный с его помощью гараж
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Погода в Липецке
Без осадков и до +30: в Липецкой области все еще жарко
Погода в Липецке
Система видеонаблюдения области закрыта для общего доступа
Общество
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Общество
Читать все
Общество
3159
вчера, 14:37
12

На Петровском спуске трактор выбрасывал землю со стройплощадки прямо через забор

В мэрии Липецка собственником земельного участка считают компанию «Петровское».

Подрядчик управления главного смотрителя Липецка, выполнявший работы по содержанию каскадов фонтанов на Петровском спуске, заметил странную вещь: работавший за огороженным земельным участком трактор высыпал срезанный там грунт через забор, возможно, на общегородскую территорию!

d75973bf-a734-4d52-a5d3-5294ae11332e.jpg

50c015cc-5684-4ad4-b5cd-6b5bd46993d9.jpg

В мэрии выяснили, что этот огороженный земельный участок находится в собственности ООО «Петровское» (его учредитель Сергей Болдырев является собственником еще 14 других организаций по данным бизнес-агрегаторов).

— Что происходит на этой стройплощадке, не знают в департаменте градостроительства и архитектуры. Другой департамент, развития территории, готовит предостережение собственнику земельного участка. Согласно Правил благоустройства территорий Липецка, не допускается сброс, складирование и временное хранение мусора вне специально отведенных мест, — сообщили GOROD48 в мэрии.
благоустройство
строительство
2
2
12
0
10

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Колян
вчера, 23:35
Это сколько же он бабла кому то в карман опустил, чтобы ему землю в центре продали?
Ответить
На
вчера, 23:01
Улице Шкатова начали рыть котлован под жилую многоэтажку и самосвалы выстраиваются в очередь на узкой улице, лезут на газон, повредили недавно уложенный бордюр, хоть кто нибудь из смотрителей приехал бы и посмотрел на безобразие
Ответить
Житель липецка
вчера, 22:41
Порядка в городе не стало_ Уважаемая администрация , большая просьба, канализация, отопление, электричество и вода — главное что должно быть в полном порядке в городе. Все остальное в это сложное время — по возможности
Ответить
Малой
вчера, 22:20
Самый Смак в том, что никто ничего не знает, кто и что там делает, в 100метрах от Администрации!
Ответить
Яяяяяяяяяя
вчера, 20:49
Так не делаю, как мои соседки с нижних этажей. Они вообще пылесосы и их пылесборники с балконов вытряхивают!!! Культура!!!
Ответить
А
вчера, 15:49
Оператор видео и герой сюжета в одной команде ?
Ответить
Житель
вчера, 15:37
Трактор не виноват ! Простите трактор !
Ответить
Гоголь Н.В.
вчера, 15:03
Вот также поступают некоторые жильцы многоквартирных домов , вышел из квартиры с мусорным пакетом ., посмотрел никого этажом ниже поставил и довольный пошел на работу , самое главное он у себя в квартире убрал . . а вы соседи нюхайте
Ответить
Ну, Ну..
вчера, 15:41
А ещё, некоторые индивидуумы, с балкона кидают мусор. Мне вот интересно, и те и другие мимо мусорки не ходят/не проезжают? Всё равно же из дома выходят. Да и мусоропровод у многих есть.
Ответить
Наличие
вчера, 14:57
Победы 1941-45 гг,обеспечивала полное отсутствие собственников.
Ответить
Землянин
вчера, 14:56
Такое ощущение что у города вообще не стало хозяина все творят что хотят.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru