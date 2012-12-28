На Петровском спуске трактор выбрасывал землю со стройплощадки прямо через забор

В мэрии Липецка собственником земельного участка считают компанию «Петровское».

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Подрядчик управления главного смотрителя Липецка, выполнявший работы по содержанию каскадов фонтанов на Петровском спуске, заметил странную вещь: работавший за огороженным земельным участком трактор высыпал срезанный там грунт через забор, возможно, на общегородскую территорию!В мэрии выяснили, что этот огороженный земельный участок находится в собственности ООО «Петровское» (его учредитель Сергей Болдырев является собственником еще 14 других организаций по данным бизнес-агрегаторов).— Что происходит на этой стройплощадке, не знают в департаменте градостроительства и архитектуры. Другой департамент, развития территории, готовит предостережение собственнику земельного участка. Согласно Правил благоустройства территорий Липецка, не допускается сброс, складирование и временное хранение мусора вне специально отведенных мест, — сообщили GOROD48 в мэрии.