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Общество
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вчера, 14:37
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На Петровском спуске трактор выбрасывал землю со стройплощадки прямо через забор
В мэрии Липецка собственником земельного участка считают компанию «Петровское».
В мэрии выяснили, что этот огороженный земельный участок находится в собственности ООО «Петровское» (его учредитель Сергей Болдырев является собственником еще 14 других организаций по данным бизнес-агрегаторов).
— Что происходит на этой стройплощадке, не знают в департаменте градостроительства и архитектуры. Другой департамент, развития территории, готовит предостережение собственнику земельного участка. Согласно Правил благоустройства территорий Липецка, не допускается сброс, складирование и временное хранение мусора вне специально отведенных мест, — сообщили GOROD48 в мэрии.
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