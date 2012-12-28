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Общество
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вчера, 15:28
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Прокуратура предостерегла застройщика ЖК «Турист»
Надзорный орган предупреждает о недопустимости строительных работ без разрешения мунициаплоитета.
Также прокуратура начала проверку по информации о нарушении законодательства при строительстве ЖК «Турист».
Напомним, весной этого года под будущее строительство жилищного комплекса были снесены гостиница «Турист» и кафе «Каракум»: земельный участок, принадлежавший обанкротившейся «Липецкой ипотечной корпорации», выкупила компания «СЗ «Турист Эко-парк», зарегистрированная 15 ноября прошлого года в Нижнем Новгороде с уставным капиталом в миллион рублей. Учредителем «СЗ «Турист Эко-парк» является АО «Императория» московского предпринимателя Константина Ганницкого. По данным бизнес-агрегаторов, он является руководителем трех организаций — краснодарского ООО «Инвест-Юг», основным видом деятельности которого является гостиничный бизнес, тюменского АО «Луч света», занимающегося «управлением холдинг-компаниями» и АО «Императория».
Жилой комплекс на месте гостиницы спроектировала екатеринбургская девелоперская компания «Брусника», входящая в ТОП-5 застройщиков России.
В середине июля проект разноуровневого ЖК «Турист» обсудил градостроительный Совет Липецка. После заседания градсовета 75 архитекторов, краеведов, преподавателей вузов, руководителей общественных организаций, членов Общественной палаты Липецка, депутатов горсовета и несколько менее именитых липчан подписали открытое письмо, в котором заявили о неприятии проекта. По их мнению, он является типовым и не учитывает общественно-пространственную структуру города.
В конце июля вице-мэр Светлана Сурмий сообщила городскому Совету, что застройщик ЖК «Турист» еще не обращался в администрацию Липецка за разрешением на строительство. Проекта в полном объеме в мэрии также не видели, застройщик представил только эскиз.
— Понимая общественную значимость данной территории, мы ведем переговоры по архитектурному облику новостройки. Больше пока мы ничего сказать не могу, — заявила депутатам горсовета Светлана Сурмий.
При этом в конце июля возле земельного участка, на котором находились гостиница и кафе, началось «производство работ по подключению к теплосети строящегося жилого дома». Для этого была перекрыта проезжая часть у дома № 1 по площади Петра Первого. В мэрии тогда уточнили, что «подрядная организация «СтройГарант 48» производит переустройство теплосети. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства выдал разрешение на земляные работы со сроком исполнения с 23 июля до 31 августа 2024 года».
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