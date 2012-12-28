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1876
вчера, 15:28
17

Прокуратура предостерегла застройщика ЖК «Турист»

Надзорный орган предупреждает о недопустимости строительных работ без разрешения мунициаплоитета.

Прокурор Правобережного района Липецка выдал предостережение «СЗ «Турист Эко-парк» о том, что строительство здания без соответствующего разрешения запрещено законом.

Также прокуратура начала проверку по информации о нарушении законодательства при строительстве ЖК «Турист».

Напомним, весной этого года под будущее строительство жилищного комплекса были снесены гостиница «Турист» и кафе «Каракум»: земельный участок, принадлежавший обанкротившейся «Липецкой ипотечной корпорации», выкупила компания «СЗ «Турист Эко-парк», зарегистрированная 15 ноября прошлого года в Нижнем Новгороде с уставным капиталом в миллион рублей. Учредителем «СЗ «Турист Эко-парк» является АО «Императория» московского предпринимателя Константина Ганницкого. По данным бизнес-агрегаторов, он является руководителем трех организаций — краснодарского ООО «Инвест-Юг», основным видом деятельности которого является гостиничный бизнес, тюменского АО «Луч света», занимающегося «управлением холдинг-компаниями» и АО «Императория».

Жилой комплекс на месте гостиницы спроектировала екатеринбургская девелоперская компания «Брусника», входящая в ТОП-5 застройщиков России.

В середине июля проект разноуровневого ЖК «Турист»  обсудил градостроительный Совет Липецка. После заседания градсовета 75 архитекторов, краеведов, преподавателей вузов, руководителей общественных организаций, членов Общественной палаты Липецка, депутатов горсовета и несколько менее именитых липчан подписали открытое письмо, в котором заявили о неприятии проекта. По их мнению, он является типовым и не учитывает общественно-пространственную структуру города.

В конце июля вице-мэр Светлана Сурмий сообщила городскому Совету, что застройщик ЖК «Турист» еще не обращался в администрацию Липецка за разрешением на строительство. Проекта в полном объеме в мэрии также не видели, застройщик представил только эскиз.

— Понимая общественную значимость данной территории, мы ведем переговоры по архитектурному облику новостройки. Больше пока мы ничего сказать не могу, — заявила депутатам горсовета Светлана Сурмий.

При этом в конце июля возле земельного участка, на котором находились гостиница и кафе, началось «производство работ по подключению к теплосети строящегося жилого дома». Для этого была перекрыта проезжая часть у дома № 1 по площади Петра Первого. В мэрии тогда уточнили, что «подрядная организация «СтройГарант 48» производит переустройство теплосети. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства выдал разрешение на земляные работы со сроком исполнения с 23 июля до 31 августа 2024 года».
Турист
строительство
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Комментарии (17)

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Как гость
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Олег Рощин
сегодня, 00:34
В городе каждый строит что хочет и где хочет. На пляже как шло строительство, так и идёт. Здесь тоже. А власть хоть в городе есть или нет? Кто хозяин Липецка застройщики?
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Липчанин
сегодня, 00:01
Всё там построят. Суд же построили.другого места не нашлось... И тут построят...
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гость
вчера, 19:49
Такое ощущение, что власти в городе нет, во всяком случае, в ситуации со стройкой на пляже и на месте бывшего Туриста по-другому думать не получается.
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Сергей Богословский
вчера, 19:40
А что такое "мунициаплоитет"?
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Жители
вчера, 18:45
Мы все против строительства жилого дома в нашем парке, а толстосумам наплевать.
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Гостья
вчера, 18:44
Олигархи делают, что хотят. Им не указ ни законы, ни прокуратура, ни мнение жителей.
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Ульяна
вчера, 17:28
Без разрешения мунициаплоитета-это что ещё за орган такой?
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Можете объяснить?
вчера, 17:16
Как можно выдавать разрешение на «производство работ по подключению к теплосети строящегося жилого дома» при том, что "Проекта в полном объеме в мэрии также не видели, застройщик представил только эскиз."???
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Горожанин
вчера, 16:29
Видно комвто не отстегнули вот и застопорилось
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Васёк
вчера, 16:35
Кому надо уже занесли. Это для видимости воздух будоражат, показывают бурную деятельность. Дом там всёравно построят. Бабло уже уплачено.
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Колян
вчера, 16:27
Один уже на пляже курятник для жратвы строит. Плевал он на все решения и предостережения. А тут целый дом.
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Я
вчера, 16:43
Согласен
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