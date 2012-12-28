Архитектурное сообщество Липецка требуют прекратить строительство ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист»

И провести Всероссийский конкурс проектов.

Опубликовано открытое письмо липецких архитекторов, в котором они критикуют градостроительную политику областной столицы и проект жилого комплекса «Турист»:«Здание высотой до 26 этажей с совершенно безликой архитектурой запланировано на месте снесённой гостиницы «Турист», в самом сердце исторического центра нашего города у главного общественного пространства Липецка — площади Петра Великого. В данной ситуации уже не на столько важно, что запроектированное здесь жильё не имеет нормативной доступности до школ и детских садов, не обеспеченно необходимым количеством парковочных мест и расположено в охранной зоне скважин старейшего российского городского курорта «Липецкие минеральные воды», а также имеет ряд других нормативных отклонений и сомнительных технических решений. Само здание своими объемами разрушает градостроительный ансамбль площади, панораму и исторический облик центра города. Фасады, не имеющие остекления балконов и лоджий, систем скрытого монтажа кондиционеров со временем неизбежно будут испорчены стихийным вмешательством собственников квартир. Подобный архитектурный образ, композиционные приемы и фасадные отделочные материалы считаются допустимыми только для типового строительства в спальных жилых микрорайонах. Предлагаемое качество архитектуры является не только не отвечающим статусу территории, имеющей такое важное градостроительное значение, но и разрушительным для формирования исторического центра достойного столицы Липецкого края!», — говорится в письме.Архитекторы потребовали остановить строительство, создать независимую комиссию по определению возможного функционального назначения участка на месте снесённой гостиницы «Турист» и организовать открытый Всероссийский конкурс на лучший проект на застройку участка.Жилой комплекс на месте гостиницы строится по проекту екатеринбургской группы компаний «Брусника» московским предпринимателем Константином Ганницким.Комплекс предполагается разноуровневым: ближе к Нижнему парку запланированы секции в 7-12 этажей, а ближе к Петровскому мосту — 25-этажный корпус. На первом этаже «Туриста» предусмотрены встроенные коммерческие помещения. На уровне второго этажа обещана терраса, «прогулочный дворик, тихое место отдыха для жителей дома». Фасады дома будут фактурными, а цвета внешних стен не будут резать глаз. На земельном участке появится много зелени, причем деревьев и кустарника будет больше. На земельном участке предполагается озеленение и водный объект.GOROD48 обратился в компанию «Брусника» с запросом на комментарий к открытому письму липецких архитекторов.