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сегодня, 16:56
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Архитектурное сообщество Липецка требуют прекратить строительство ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист»

И провести Всероссийский конкурс проектов.

Опубликовано открытое письмо липецких архитекторов, в котором они критикуют градостроительную политику областной столицы и проект жилого комплекса «Турист»:

«Здание высотой до 26 этажей с совершенно безликой архитектурой запланировано на месте снесённой гостиницы «Турист», в самом сердце исторического центра нашего города у главного общественного пространства Липецка — площади Петра Великого. В данной ситуации уже не на столько важно, что запроектированное здесь жильё не имеет нормативной доступности до школ и детских садов, не обеспеченно необходимым количеством парковочных мест и расположено в охранной зоне скважин старейшего российского городского курорта «Липецкие минеральные воды», а также имеет ряд других нормативных отклонений и сомнительных технических решений. Само здание своими объемами разрушает градостроительный ансамбль площади, панораму и исторический облик центра города. Фасады, не имеющие остекления балконов и лоджий, систем скрытого монтажа кондиционеров со временем неизбежно будут испорчены стихийным вмешательством собственников квартир. Подобный архитектурный образ, композиционные приемы и фасадные отделочные материалы считаются допустимыми только для типового строительства в спальных жилых микрорайонах. Предлагаемое качество архитектуры является не только не отвечающим статусу территории, имеющей такое важное градостроительное значение, но и разрушительным для формирования исторического центра достойного столицы Липецкого края!», — говорится в письме.

Архитекторы потребовали остановить строительство, создать независимую комиссию по определению возможного функционального назначения участка на месте снесённой гостиницы «Турист» и организовать открытый Всероссийский конкурс на лучший проект на застройку участка.

Жилой комплекс на месте гостиницы строится по проекту екатеринбургской группы компаний «Брусника» московским предпринимателем Константином Ганницким.

Комплекс предполагается разноуровневым: ближе к Нижнему парку запланированы секции в 7-12 этажей, а ближе к Петровскому мосту — 25-этажный корпус. На первом этаже «Туриста» предусмотрены встроенные коммерческие помещения. На уровне второго этажа обещана терраса, «прогулочный дворик, тихое место отдыха для жителей дома». Фасады дома будут фактурными, а цвета внешних стен не будут резать глаз. На земельном участке появится много зелени, причем деревьев и кустарника будет больше. На земельном участке предполагается озеленение и водный объект.

GOROD48 обратился в компанию «Брусника» с запросом на комментарий к открытому письму липецких архитекторов.
градостроительство
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Комментарии (13)

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Нина
5 минут назад
Слово архитектура, это не о Липецке. Закрыли вид на собор Меркурием. Изуродованный Комсомольский пруд. Красивые цветочные дорожки вдоль лестницы петровского спуска. Теперь дорогие вечно ремонтируемые фонтаны, спасибо Гулевскому. Всё дорого и хило. А можно просто посадить цветы. У реки должны быть малоэтажные здания. А вы не знали?
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омсквич
20 минут назад
А можно сделать там просто пустое место с деревьями, дорожками и всякими лазилками-прыгалками для молодежи
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общественник
28 минут назад
там можно построить аналог гостиницы не выше 4-5 этажей не более того. поддерживаем архитекторов, и если надо - подпишемся
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Викторм
30 минут назад
Хотелось бы увидеть полный текст письма. Уверен, там будет много интересного. Приятно читать взвешенную конструктивную профессиональную критику.
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Мария
34 минуты назад
Город без архитектуры, одни свечки понатыканы, позор......
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Житель
37 минут назад
Любой концерт, забег и этот комплекс будет отрезан от сообщения доступности. Или из за этого комплекса площадь перестанет быть притяжение таких мероприятий?
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менеджер
48 минут назад
кто платит тот и танцует!
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Дарья
49 минут назад
Спасибо, архитектурному сообществу! Успехов!
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Фауст
50 минут назад
Если удастся отстоять место от всяких застроек типа жилых комплексов, торговых и бизнес центров, то СЛАВА ГОРОДУ ЛИПЕЦК!!!
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Интересно
56 минут назад
Первое серьёзное испытание для нового мэра. Договориться с застройщиком о малоэтажном здании. И нежилом .
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