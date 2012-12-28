Липчанин перевёл мошенникам за шины 100 000 рублей

За сутки с заявлениями о мошенничестве в полицию пришли трое.

За минувшие сутки жертвами дистанционных мошенников в Липецкой области стали три человека.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 38-летний липчанин хотел купить шины на сайте и отправил продавцу 100 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.21-летний липчанин 24 сентября отозвался на просьбу знакомого в мессенджере и одолжил 10 000 рублей, как оказалось — мошенникам.А в Лебедянском округе 52-летний мужчина хотел забронировать жильё и перевёл мошенникам 82 000 рублей.