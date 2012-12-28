В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Сегодня в Липецке: визит олимпийского чемпиона и актёра из «Реальных пацанов», люди-мемы начали вредить
Происшествия
99
27 минут назад
1
Липчанин перевёл мошенникам за шины 100 000 рублей
За сутки с заявлениями о мошенничестве в полицию пришли трое.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 38-летний липчанин хотел купить шины на сайте и отправил продавцу 100 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
21-летний липчанин 24 сентября отозвался на просьбу знакомого в мессенджере и одолжил 10 000 рублей, как оказалось — мошенникам.
А в Лебедянском округе 52-летний мужчина хотел забронировать жильё и перевёл мошенникам 82 000 рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)